Zajkova: Pse liderët në takim nuk diskutuan edhe për standardin e qytetarëve
Kryetarja e PLD-së dhe deputetja Monika Zajkova pyeti pse liderët në takim nuk diskutuan për standardin e jetës së qytetarëve. Sipas saj, efekti i takimit të liderëve është se xhepat e qytetarëve janë përsëri bosh, dhe partitë u dakorduan për atë që u nevojitet atyre.
Ajo thotë se është e zhgënjyer që çështjet ekonomike nuk u diskutuan në tryezën e Klubit të Deputetëve.
"Në vend që të flasin vetëm për një qeveri teknike dhe kush do të marrë ose jo pozicione, pse nuk menduan të diskutojnë se si duhet të kemi një qeveri më të vogël, më pak drejtorë ose zëvendës. Ne kemi aparat shtetëror të rënduar dhe le të shpjegojnë pse kemi një aparat shtetëror më të madh për frymë se Britania e Madhe, dhe njerëzit po numërojnë xhepat për të blerë një qese me ushqime nga supermarketi".
"Unë shkoj në supermarket çdo ditë dhe jam midis qytetarëve dhe e di që të gjithë komentojnë se nuk mund të dalësh. Një qese me ushqime nga supermarketi të kushton më shumë se 1000 denarë dhe të gjithë jemi të befasuar që kemi bërë pazar. Këto janë temat që mund të ishin diskutuar", tha Zajkova.
Kryetarja e PLD-së tha se do të mbështeste protestën e LSM-së për rritje të pagës minimale në 600 euro.
"Nuk e di se si Ministri i Ekonomisë nuk na tregoi se në Selanik ka produkte më të lira se këtu. Duhet të jemi pak më realistë. Nëse nuk ka para të mjaftueshme për rritjen e pagave, le të pranojnë propozimet tona për uljen e shumave fikse në bordet drejtuese. Një herë në muaj shkojnë atje për të votuar për atë që i përshtatet partisë dhe marrin deri në dy paga mesatare. Si do ta shpjegojmë këtë", pyeti Zajkova.