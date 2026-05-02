YouTube teston një funksion të ri
Google është i vendosur të zgjerojë përdorimin e inteligjencës artificiale në sa më shumë produkte të tij, dhe “viktima” më e re është YouTube.
Funksioni i ri, i quajtur “Ask YouTube”, do t’ju lejojë të bëni pyetje komplekse dhe të merrni rezultate gjithëpërfshirëse që kombinojnë video dhe tekst, si dhe mundësi për pyetje shtesë për të hulumtuar më thellë një temë, ka bërë të ditur Google në faqen e YouTube Labs.
Pasi funksioni të bëhet i disponueshëm, duke klikuar butonin e ri “Ask YouTube” në shiritin e kërkimit, përdoruesit do të shohin pyetje të sugjeruara ose mund të shkruajnë vetë kërkesën e tyre.
Pas marrjes së rezultateve, ata mund të bëjnë pyetje shtesë ose të zgjedhin sugjerime të tjera për të eksploruar më shumë përmbajtjen, raporton Engadget.
Një test i shpejtë nga portali The Verge tregoi se një pyetje mbi historinë e uljes së Apollo 11 në Hënë solli një përmbledhje të misionit, së bashku me video në YouTube dhe shenja kohore për informacionin më relevant.
Në disa raste, pyetjet shtesë jepnin rezultate të ngjashme, ndërsa në të tjera shfaqej thjesht një listë videosh, njësoj si kërkimi klasik. Siç ndodh shpesh me inteligjencën artificiale, disa kërkime mund të japin edhe informacione jo të sakta. /Telegrafi/