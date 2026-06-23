Ylli i “Supergirl”, Milly Alcock, mahnit me paraqitjen në premierën e filmit
Milly Alcock tërhoqi vëmendjen me një veshje tërësisht të zezë, teksa udhëhoqi paradën e yjeve në premierën e filmit “Supergirl” në New York të hënën.
Ajo zgjodhi një stil modern dhe të guximshëm, duke veshur një bluzë dramatike në stil korseje me detaje interesante ndërsa grimi i errët dhe joshës plotësonte në mënyrë perfekte pamjen e saj.
Alcock e kombinoi bluzën pa rripa me pantallona elegante të ngushta dhe e plotësoi paraqitjen me doreza të gjata prej lateksi.
Aktorja 26-vjeçare luan rolin e Kara Zor-El, e njohur edhe si Supergirl, në filmin e ri superhero të DC Studios u shoqërua në tapetin e kuq nga kolegët e saj të kastit.
Foto: Milly Alcock / Shutterstock
Alcock, e cila është përballur me kritika të vazhdueshme që nga momenti kur u përzgjodh për këtë rol dhe ka qenë objekt i komenteve të ashpra për pamjen e saj, dukej mahnitëse me paraqitjen e saj të guximshme në premierë.
David Corenswet, i cili rikthehet në rolin e Superman pas interpretimit në filmin e vitit 2025, mbërriti në tapetin e kuq i shoqëruar nga bashkëaktorët e tij Rachel Brosnahan dhe Nicholas Hoult.
Foto: Milly Alcock / GettyImages
Alcock bëri paraqitjen e saj të parë si Supergirl në filmin “Superman” të Corenswet në vitin 2025, ku në kast bënin pjesë edhe Brosnahan në rolin e Lois Lane dhe Hoult në rolin e Lex Luthor.
Për premierën, Corenswet zgjodhi një paraqitje elegante, duke veshur një kostum dopiopetë me ngjyrë kaki të çelët.