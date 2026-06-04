Ylli i serialit Off Campus ndahet nga i fejuari i saj pas një lidhje pesëvjeçare
Ylli i serialit Off Campus, Mika Abdalla, sapo ka konfirmuar ndarjen nga i fejuari i saj, Jake Short, pas një romance pesëvjeçare.
“Për shkak të interesimit të fundit për jetën personale të Mikës, do të ishte e papërshtatshme të mos sqaronim se ajo dhe Jake nuk janë më bashkë,” tha një përfaqësues i 26-vjeçares nga Teksasi për Us Weekly të hënën.
“Ata vazhdojnë ta mbështesin njëri-tjetrin dhe mbeten në marrëdhënie miqësore. Gjithashtu kërkojnë privatësi dhe respekt në këtë periudhë”.
Abdalla nuk ka publikuar asnjë postim për 29-vjeçarin nga Indiana në llogarinë e saj në Instagram që nga 20 nëntori.
Ata nuk e patën konfirmuar kurrë zyrtarisht fejesën e tyre, por menaxheri i Short, Brian Medavoy, shkroi në një postim në Instagram në maj të vitit 2025:
“Ishte një ditë e mrekullueshme dje duke festuar kapitullin e ri në jetën e klientit tim afatgjatë, Jake Short, dhe të fejuarës së tij, Mika Abdalla.
“Nga sheshi i xhirimeve në jetën reale – ka qenë kënaqësi të shoh rrugëtimin tuaj. Ju uroj përjetësi së bashku”.
Abdalla dhe aktori që ka luajtur si i ftuar në serialin 9-1-1 u njohën fillimisht në vitin 2021 në sheshxhirimin e komedisë adoleshente të Hulu, Sex Appeal, në New York, ku interpretuan çiftin Avery dhe Larson.