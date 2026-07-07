Ylli i rock-ut, Eddie Vedder filmohet në tribunat e Kupës e Botës derisa pamjet bëhen virale
Vokalisti legjendar i Pearl Jam, Eddie Vedder, tërhoqi vëmendjen gjatë ndeshjes së Kupës së Botës midis SHBA-së dhe Belgjikës, jo për muzikën e tij, por për një moment të lezetshëm nga tribunat.
Kamerat kapën yllin 61-vjeçar duke pirë një birrë në ekranin e madh të stadiumit dhe reagimi i tij spontan u bë shpejt viral në mediat sociale.
Vedder po e shihte ndeshjen në Lumen Field në Seattle, qytetin e lindjes së grupit të tij Pearl Jam.
Gjatë njërës prej pushimeve, kamera tregoi muzikantin e famshëm duke u freskuar me një birrë.
Rokeri e piu kanaçen pothuajse me një frymë duke derdhur pak nga pija në këmishën e tij, pastaj qeshi dhe e vuri kanaçen bosh në kokë. Ai moment i relaksuar përputhej në mënyrë të përkryer me imazhin e tij të dallueshëm prej rokeri.
Pearl Jam është një nga grupet më të rëndësishme të rock-ut të dekadave të fundit.
Grupi nga Seattle konsiderohet si një nga simbolet e lëvizjes grunge, së bashku me emra si Nirvana dhe Soundgarden, dhe në vitin 2017 u fut në Sallën e Famës së Rock and Roll.
Videoja e Vedder u bë shpejt virale, me fansat që reaguan me entuziazëm.
"Legjendë!" shkroi një përdorues. "Kjo është fantastike, por shoku, ai derdhi gjysmën e birrës mbi veten e tij, hahaha", bëri shaka një tjetër. Një i tretë komentoi se lëvizja e Vedder ishte "momenti i vetëm i vërtetë i natës" pas humbjes së ekipit amerikan.
Belgjika fitoi kundër SHBA-së 4:1, por momenti i Vedder nga tribunat u bë një nga skenat më të paharrueshme të ndeshjes.