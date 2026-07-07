ChatGPT Image Jul 7, 2026, 10_39_06 AM

Vokalisti legjendar i Pearl Jam, Eddie Vedder, tërhoqi vëmendjen gjatë ndeshjes së Kupës së Botës midis SHBA-së dhe Belgjikës, jo për muzikën e tij, por për një moment të lezetshëm nga tribunat.

Kamerat kapën yllin 61-vjeçar duke pirë një birrë në ekranin e madh të stadiumit dhe reagimi i tij spontan u bë shpejt viral në mediat sociale.

Vedder po e shihte ndeshjen në Lumen Field në Seattle, qytetin e lindjes së grupit të tij Pearl Jam.


Gjatë njërës prej pushimeve, kamera tregoi muzikantin e famshëm duke u freskuar me një birrë.

Rokeri e piu kanaçen pothuajse me një frymë duke derdhur pak nga pija në këmishën e tij, pastaj qeshi dhe e vuri kanaçen bosh në kokë. Ai moment i relaksuar përputhej në mënyrë të përkryer me imazhin e tij të dallueshëm prej rokeri.

Pearl Jam është një nga grupet më të rëndësishme të rock-ut të dekadave të fundit.

Grupi nga Seattle konsiderohet si një nga simbolet e lëvizjes grunge, së bashku me emra si Nirvana dhe Soundgarden, dhe në vitin 2017 u fut në Sallën e Famës së Rock and Roll.

Videoja e Vedder u bë shpejt virale, me fansat që reaguan me entuziazëm.

"Legjendë!" shkroi një përdorues. "Kjo është fantastike, por shoku, ai derdhi gjysmën e birrës mbi veten e tij, hahaha", bëri shaka një tjetër. Një i tretë komentoi se lëvizja e Vedder ishte "momenti i vetëm i vërtetë i natës" pas humbjes së ekipit amerikan.

Belgjika fitoi kundër SHBA-së 4:1, por momenti i Vedder nga tribunat u bë një nga skenat më të paharrueshme të ndeshjes.

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