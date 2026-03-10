Ylli i PSG-së është transferimi i radhës “bombë” që Man Utd po përgatit
Afati kalimtar i verës pritet të jetë e ngjeshur për Manchester Unitedi, ku drejtuesit sportiv tashmë i ka vënë syrin Bradley Barcolës si lojtarin kyç për të ripërtërirë sulmin e tyre.
Ky planifikim vjen në mes të një transformimi të thellë, të shënuar nga largimi i afërt i Marcus Rashford te Barcelona për një tarifë prej afër 30 milionë euro. Stabiliteti duket se është rikthyer në Teatrin e Ëndrrave pas një periudhe pasigurie teknike që duket se është lënë pas përfundimisht.
Manchester United ka vendosur ta mbajë Michael Carrick në rolin e tij pas rezultateve pozitive të arritura që nga ardhja e tij për të mbushur vendin e lirë të lënë nga Ruben Amorim.
Anësori i Paris Saint-Germain është bërë prioriteti kryesor për të forcuar një formacion sulmues që tashmë ka disa emra të mëdhenj. Ardhja e talentit francez do të synonte forcimin e një skuadre që tashmë përfshin lojtarë si Matheus Cunha, Bryan Mbeumo, Benjamin Sesko dhe Amad Diallo.
Edhe pse Barcola ka kontratë me klubin parisien deri në vitin 2028, roli i tij aktual nën drejtimin e Luis Enriques nuk është ai i një titullari të padiskutueshëm. Kjo mungesë kohe të vazhdueshme loje në Parc des Princes hap një mundësi unike për Djajtë e Kuq në afatin e ardhshëm të transferimeve.
Vetëm 23 vjeç, ylli francez ka demonstruar efikasitet të jashtëzakonshëm këtë sezon, duke pasur statistika që justifikojnë nënshkrimin e tij të menjëhershëm. 10 golat dhe 6 asistet e tij në 36 paraqitje zyrtare konfirmojnë se ai është një lojtar i aftë të bëjë diferencën në tranzicionet e shpejta që kërkon Carrick.
Përshtatja taktike e Barcolas në Ligën Premier
Bordi i United beson se profili i lojtarit francez i përshtatet në mënyrë të përkryer natyrës së shpejtë të futbollit modern anglez. Aftësia e tij për të dribluar mbrojtësit dhe vizioni i tij në fazën e tretë të fushës do t'i siguronin ekipit thellësinë që i duhet për të garuar përsëri për tituj.
Ndërkohë, situata e Rashford në Barcelonë duket se po sqarohet, duke siguruar likuiditetin e nevojshëm për të ndërmarrë operacione të kësaj madhësie financiare. Klubi anglez po kërkon të shesë mbetjet e epokave të mëparshme për t'i hapur rrugën një skuadre të re dhe të uritur, të përshtatur plotësisht me filozofinë e Carrick.
Nënshkrimi i Barcolës jo vetëm që adreson një nevojë sportive, por pasqyron edhe një ndryshim paradigme në politikën e rekrutimit të klubit. Fokusi tani është te talenti që ka hapësirë për përmirësim, duke u larguar nga nënshkrimet e profilit të lartë që nuk arritën të jepnin performancën e pritur në sezonet e mëparshme. /Telegrafi/