Ylli i Man Cityt i ofrohet Milanit si zëvendësues i Leaos
Emri i Phil Fodenit ka përfunduar në tavolinën e Milanit, pasi mesfushori ofensiv i Manchester Cityt i është propozuar klubit italian si një përforcim i mundshëm për repartin e avancuar.
Sipas Claudio Raimondit nga SportMediaset, përmes MilanNeës.it, një ndërmjetës ka ofruar Fodenin te disa klube, mes tyre edhe Milani, ndërsa drejtuesit italianë po e shqyrtojnë seriozisht profilin e tij.
Reprezentuesi anglez vjen pas një sezoni të vështirë, ku marrëdhëniet me Manchester Cityn u tensionuan, deri në atë pikë sa Thomas Tuchel e la jashtë listës së Anglisë për Kupën e Botës.
Për më tepër, me kontratën që i skadon në vitin 2027, Foden nuk ka ndërmend ta rinovojë marrëveshjen.
Shifrat financiare janë të larta, por jo të pamundura.
Kërkesa e Manchester Cityt për kartonin e tij është rreth 50-60 milionë euro, një shumë që Milani beson se mund të mbulohet pothuajse tërësisht nga shitja e Rafael Leaos, nga i cili klubi shpreson të arkëtojë afërsisht të njëjtën shumë.
Edhe pagat nuk paraqesin një pengesë të madhe, pasi të dy lojtarët përfitojnë rreth 7-7.5 milionë euro në sezon, duke e bërë këtë operacion pothuajse të barabartë nga aspekti financiar./Telegrafi/