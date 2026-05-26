Ylli i Chelseat i etur të transferohet te Real Madridi këtë verë
Real Madridi e ka identifikuar transferimin e një mesfushori të ri si një nga prioritetet e tij për afatin kalimtar të verës.
Jose Mourinho, i cili tashmë ka rënë dakord të rikthehet si trajner, ka veçuar emra si Rodri Hernandez dhe Morten Hjulmand si përforcime që do t’i preferonte, por klubi mund të ndjekë një tjetër drejtim.
Një nga lojtarët me të cilin Real Madridi është lidhur gjatë muajve të fundit është Enzo Fernandez.
Ylli i Chelseat dhe Argjentinës ka qenë në radar të drejtuesve të “Bernabeut” që nga koha kur luante te Benfica dhe, pavarësisht se Real Madridi e humbi mundësinë për ta transferuar në vitin 2023, tani mund të jetë momenti që ai të zhvendoset në kryeqytetin spanjoll.
Fernandez është bërë gjithnjë e më i pakënaqur te Chelsea teksa sezoni 2025-26 po përparonte dhe, tani që ai ka përfunduar, mund të ketë lëvizje drejt një largimi të mundshëm.
Më herët është theksuar se ai do të ishte shumë i hapur për t’iu bashkuar Real Madridit nëse do t’i jepej mundësia, dhe kjo është konfirmuar nga Ben Jacobs, i cili shton gjithashtu se reprezentuesi argjentinas dëshiron të luajë në Ligën e Kampionëve.
Chelsea shpresonte të arrinte një marrëveshje për kontratë të re me Fernandezin, por fakti që ai nuk është i gatshëm ta nënshkruajë e bën largimin edhe më të mundshëm.
Megjithatë, klubi anglez mbetet në një pozicion shumë të fortë negociues, duke qenë se 25-vjeçarit i kanë mbetur edhe gjashtë vite në kontratën aktuale.
Në këtë drejtim, Chelsea e ka bërë të qartë qëndrimin për një largim të mundshëm dhe ai është i thjeshtë: nuk dëshiron ta shesë./Telegrafi/