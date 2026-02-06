Ylli i Chelseat bllokohet në CS2 për komentet shokuese
Mykhailo Mudryk, ylli ukrainas i Chelseat, është bërë i njohur jo vetëm për performancat e tij në fushë, por edhe për sjelljen e tij në botën virtuale.
Futbollisti 25-vjeçar është përjashtuar nga platforma konkurruese e lojërave FACEIT për një periudhë 28-ditore, pas komenteve të tij të cilat u konsideruan ofenduese dhe të papërshtatshme gjatë një ndeshjeje në Counter-Strike 2 (CS2).
Sipas raportimeve, pezullimi lidhet me mesazhet që Mudryk bëri ndaj lojtarëve polakë, ku përfshihen referenca historike të ndjeshme, duke përfshirë ngjarje të Luftës së Dytë Botërore në Volhynia, ku forcat ukrainase ishin të përfshira në vrasjen e mijëra civilëve polakë.
Komentet e tij, të bërë nën pseudonimin “Mudr1k”, u shfaqën në përgjigje të kritikave nga lojtarë të tjerë dhe u cilësuan si toksike dhe provokuese nga komuniteti.
FACEIT është një platformë e njohur ku lojtarë profesionistë dhe amatorë marrin pjesë në gara konkuruese, dhe ka politika të rrepta mbi sjelljen e lojtarëve.
Ndalimi nga CS2 i Mudryk do të zgjasë 28 ditë, duke e penguar atë të marrë pjesë në ndeshjet konkurruese gjatë kësaj periudhe.
Megjithatë, karriera e tij me Chelsea dhe përfaqësuesen e Ukrainës vazhdon të jetë aktive.
Rasti i Mudryk thekson rëndësinë e sjelljes së lojtarëve, jo vetëm në fushën e futbollit, por edhe në botën virtuale, duke treguar se reputacioni i një sportisti mund të ndikojë nga çdo veprim, qoftë në realitet apo në lojëra online.
Shumë komentues mendojnë se një pezullim 28-ditor mund të mos jetë ndëshkimi i mjaftueshëm për një figurë publike me profilin e tij. /Telegrafi/