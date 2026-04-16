Faza e grupeve të turneut “IEM RIO 2026” ka përfunduar, me Natus Vincere që arriti të kualifikohet në play-off, pranë Spirit, Mouz, Vitality, Falcons dhe Furia.

Një ndër lojtarët më në formë padyshim ishte Drin Shaqiri, i njohur me nofkën si “makazze”.

HLTV ka publikuar të dhënat e fundit, ku “makazze” në këtë fazë të grupeve ka qenë lojtari i dytë më i dalluar me notën 1.34 brenda 11 mapeve, ku më mirë qëndron vetëm Ilya Osipov, i njohur si “mONESY” me notë 1.58 – megjithatë ky ka zhvilluar vetëm shtatë mape.

Top 10 renditet kështu:

mONESY – 1.58 / 7 mape

makazze – 1.34 / 11 mape

donk – 1.28 / 9 mape

yuurih – 1.27 / 7 mape

ZywOo – 1.25 / 8 mape

MATYS – 1.22 / 10 mape

Mizu – 1.22 / 6 mape

YEKINDAR – 1.21 / 7 mape

w0nderful – 1.20 / 11 mape

iM – 1.18 / mape.

