Fantastike: “makazze” në top dy më të vlerësuarit në “IEM RIO”
Faza e grupeve të turneut “IEM RIO 2026” ka përfunduar, me Natus Vincere që arriti të kualifikohet në play-off, pranë Spirit, Mouz, Vitality, Falcons dhe Furia.
Një ndër lojtarët më në formë padyshim ishte Drin Shaqiri, i njohur me nofkën si “makazze”.
HLTV ka publikuar të dhënat e fundit, ku “makazze” në këtë fazë të grupeve ka qenë lojtari i dytë më i dalluar me notën 1.34 brenda 11 mapeve, ku më mirë qëndron vetëm Ilya Osipov, i njohur si “mONESY” me notë 1.58 – megjithatë ky ka zhvilluar vetëm shtatë mape.
Top 10 renditet kështu:
mONESY – 1.58 / 7 mape
makazze – 1.34 / 11 mape
donk – 1.28 / 9 mape
yuurih – 1.27 / 7 mape
ZywOo – 1.25 / 8 mape
MATYS – 1.22 / 10 mape
Mizu – 1.22 / 6 mape
YEKINDAR – 1.21 / 7 mape
w0nderful – 1.20 / 11 mape
iM – 1.18 / mape.