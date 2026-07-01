Ylli i Brazilit rrezikon të humbasë pjesën e mbetur të Botërorit pas lëndimit
Brazili ka marrë një goditje të rëndë në Kupën e Botës 2026, pasi Lucas Paqueta mund të humbasë pjesën e mbetur të turneut pas diagnozës së dëmtimit që pësoi në fitoren 2-1 ndaj Japonisë.
Mesfushori i Flamengos, i cili ka qenë një nga lojtarët kyç të Carlo Ancelottit gjatë gjithë turneut, tani përballet me një garë kundër kohës për t'u rikthyer në fushë.
Konfederata Braziliane e Futbollit (CBF) konfirmoi të mërkurën frikën më të madhe të tifozëve, duke bërë të ditur se Paqueta ka pësuar një dëmtim të konsiderueshëm muskulor gjatë sfidës ndaj Japonisë.
28-vjeçari u detyrua të largohej nga fusha në pushimin mes pjesëve në ndeshjen e zhvilluar në Houston, ndërsa ekzaminimet mjekësore të kryera më pas dhanë një diagnozë shqetësuese.
"Paqueta iu nënshtrua një ekzaminimi me imazheri, i cili konfirmoi një dëmtim muskulor në pjesën e pasme të kofshës së majtë. Lojtari do t'i nënshtrohet një programi intensiv trajtimi nën mbikëqyrjen e stafit mjekësor të Kombëtares së Brazilit, me synimin që të rikuperohet dhe të rikthehet në fushë sa më shpejt të jetë e mundur", thuhet në njoftimin e CBF-së.
Edhe pse federata nuk ka bërë të ditur afatin e rikuperimit, një raport i ESPN pretendon se Paqueta ka pësuar një tërheqje muskulore të shkallës së dytë në pjesën e pasme të kofshës.
Ky lloj dëmtimi zakonisht kërkon të paktën tre javë rikuperim, çka në teori do ta linte jashtë pjesës së mbetur të Kupës së Botës, përveç rastit nëse Brazili arrin në finale dhe mesfushori rikuperohet më shpejt se sa parashikohet.
Mungesa e Paquetas shton edhe më shumë problemet në kampin brazilian përpara fazës me eliminim direkt.
Mesfushori i bashkohet në listën e të dëmtuarve edhe Raphinhas, pasi sulmuesi i Barcelonës ka pësuar gjithashtu një dëmtim në pjesën e pasme të kofshës gjatë fazës së grupeve./Telegrafi/