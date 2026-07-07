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Mbrojtësi John Stones bëri një shaka shumë qesharake në dhomën e zhveshjes së Anglisë pas fitores 3-2 ndaj Meksikës në Kupën e Botës dhe shënjestër ishte pikërisht trajneri Thomas Tuchel.

Ish-mbrojtësi i Manchester Cityt bëri sikur kishte një dëmtim në shpatull, duke e mbajtur atë me dhimbje dhe duke e shqetësuar për një kohë të shkurtër trajnerin gjerman.

Pastaj Stones la performancën dhe filloi të kërcejë me energji, duke bërë që e gjithë salla - përfshirë Tuchel - të shpërthente në të qeshura.


Momenti i gëzuar është bërë viral për atmosferën e shëndetshme të shakave në ekipin kombëtar të Anglisë.

Vlen të theksohet se Anglia ka siguruar tashmë çerekfinalen, aty ku do të përballet me Norvegjinë.

Fituesi i kësaj përballje do të ketë punë me fituesin e ndeshjeve Argjentinë-Egjipt dhe Zvicër-Kolumbi. /Telegrafi/

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