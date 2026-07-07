Ylli i Anglisë i bën shaka Tuchelit me një dëmtim të rremë pas fitores ndaj Meksikës, pastaj fillon të kërcejë me lëvizje të forta
Mbrojtësi John Stones bëri një shaka shumë qesharake në dhomën e zhveshjes së Anglisë pas fitores 3-2 ndaj Meksikës në Kupën e Botës dhe shënjestër ishte pikërisht trajneri Thomas Tuchel.
Ish-mbrojtësi i Manchester Cityt bëri sikur kishte një dëmtim në shpatull, duke e mbajtur atë me dhimbje dhe duke e shqetësuar për një kohë të shkurtër trajnerin gjerman.
Pastaj Stones la performancën dhe filloi të kërcejë me energji, duke bërë që e gjithë salla - përfshirë Tuchel - të shpërthente në të qeshura.
John Stones 🕺😂
The energy in the changing room last night 🔥 pic.twitter.com/mKqId1pnyJ
— England (@England) July 6, 2026
Momenti i gëzuar është bërë viral për atmosferën e shëndetshme të shakave në ekipin kombëtar të Anglisë.
Vlen të theksohet se Anglia ka siguruar tashmë çerekfinalen, aty ku do të përballet me Norvegjinë.
Fituesi i kësaj përballje do të ketë punë me fituesin e ndeshjeve Argjentinë-Egjipt dhe Zvicër-Kolumbi. /Telegrafi/