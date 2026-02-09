Yjet e famshëm bashkohen me Bad Bunny në shfaqjen spektakolare të Super Bowl
Shfaqja e Bad Bunny gjatë pushimit të Super Bowl 2026 solli një përzierje të jashtëzakonshme të yjeve të famshëm në skenë.
Lady Gaga, Jessica Alba, Pedro Pascal, Karol G, Young Miko, David Grutman, Cardi B, Alix Earle dhe Ricky Martin u bashkuan me artistin portorikan 31-vjeçar, duke sjellë një performancë plot energji dhe ngjyra.
Bad Bunny, emri i vërtetë i të cilit është Benito Antonio Martínez Ocasio, hapi shfaqjen me hitin “Tití Me Preguntó” në stadiumin Levi's në Santa Clara, përpara se Seattle Seahawks të mposhtnin New England Patriots me 29-13, shkruan DailyMail.
Ai vazhdoi me “Yo Perreo Sola”, ku Cardi B u bashkua duke kërcyer përkrah Albës, Karol G-së, Pedro Pascal dhe Alix Earle.
Lady Gaga hyri më pas fuqishëm për të kënduar “Die With A Smile”, me një interpretim të mbushur me salsa, të shoqëruar nga bongo, maraka dhe brirë.
Ajo mbante një fustan elegant blu, të frymëzuar nga flamuri i Porto Rikos dhe lulja kombëtare Flor de Maga.
Në skenë u shfaqën gjithashtu reperi Young Miko dhe biznesmeni David Grutman, ndërsa Ricky Martin këndoi hitin “Lo Que Le Pasó a Hawai'i”.
Fansat reaguan entuziast, duke lavdëruar atmosferën, skenografinë dhe performancat e yjeve. Një përdorues shkroi: “Prodhimi dhjetë, koreografia dhjetë, Lady Gaga dhjetë, Bad Bunny dhjetë… gjithçka perfekte!”
Shfaqja e së dielës u vlerësua jo vetëm për muzikën dhe energjinë, por edhe për bashkëpunimin e artistëve të famshëm dhe homazhet vizuale ndaj kulturës latine. /Telegrafi/