Yamal fillon agjërimin e Ramazanit, Barcelona i përgatit planin ushqimor për gjithë muajin
Këtë vit, Ramazani festohet midis 18 shkurtit dhe javës së fundit të marsit , dhe për të dytin sezon radhazi Lamine Yamal përballet me këtë periudhë fetare në konkurrencë të plotë.
Ky është një faktor që hyn përsëri në ekuacionin e performancës së futbollistit të ri, i cili nuk do të luajë ndeshjen e tij të radhës deri të dielën në orën 16:15, kur Barcelona pret Levanten.
Agjërimi gjatë ditës, pesë lutje ditore, reflektim, lutje dhe komunitet, Lamine Yamal, dinte si ta kombinonte atë me një orar të ngarkuar.
Lamine Yamal on the first day of Ramadan today ❤🌙 pic.twitter.com/kn38L2oAgN
— BarçaTimes (@BarcaTimes) February 18, 2026
Plan specifik nga Barcelona
Nuk është asgjë e re. Plane ushqyese të personalizuara për futbollistët myslimanë. Rutinat e ushqyerjes, pushimit dhe hidratimit ishin më parë edhe për Ousmane Dembele, Franck Kessie dhe Ansu Fati për të minimizuar ndikimin e agjërimit.
Në rastin e Lamine Yamal, fokusi është në dy shtylla: Dieta dhe marrja e hidratimit gjatë natës duhet të jenë të balancuara gjatë stërvitjes ose ditëve të ndeshjes.
“Zgjohem në orën katër të mëngjesit, ha mëngjes dhe ha atë që kam gatuar. Pastaj zgjohem, zbres në stërvitje dhe nuk bëj asgjë tjetër”, ka thënë fillimisht Yamal.
"Unë hidratohem me elektrolite, të cilat janë një pilulë që e marr sepse shmang etjen që keni gjatë ditës”, shtoi ylli spanjoll.
Ndryshe, këtë të diel do të jetë ndeshja e parë zyrtare që Lamine Yamal do të luajë me agjërim.
Edhe pse do të jetë e nevojshme të vëzhgohet nëse agjërimi ndikon në performancën e tij të menjëhershme, atmosfera e klubit është e qetë. Sezonin e kaluar, talenti i ri ishte në gjendje të përshtatej pa u kompromentuar niveli i tij. /Telegrafi/