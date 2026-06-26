Xsoundbeatz arrin sukses viral me këngën "Albanian 67" në TikTok
Producenti muzikor Mentor Zenula, i njohur me emrin artistik Xsoundbeatz, ka shënuar një sukses të jashtëzakonshëm me projektin e tij muzikor “Albanian 67”, i cili është bërë viral në TikTok dhe ka fituar vëmendje të madhe në të gjithë Ballkanin dhe diasporën shqiptare.
Brenda një kohe të shkurtër, “Albanian 67” ka arritur të tërheqë mijëra dëgjues dhe përdorues të rrjeteve sociale, duke u shpërndarë gjerësisht në TikTok, Instagram dhe platforma të tjera digjitale. Ritmi unik, energjia e veçantë dhe identiteti artistik i këngës kanë bërë që projekti të bëhet pjesë e videove dhe trendëve të shumta në internet.
Kënga ka kaluar kufijtë e trojeve shqiptare dhe është përqafuar edhe nga shqiptarët në diasporë, veçanërisht në Gjermani, Zvicër, Austri, Itali dhe vende të tjera evropiane. Popullariteti i saj ka treguar edhe një herë fuqinë e muzikës për të bashkuar shqiptarët kudo që ndodhen.
“Jam jashtëzakonisht i lumtur dhe mirënjohës për mbështetjen që publiku i ka dhënë ‘Albanian 67’. Të shohësh një projekt tëndin të bëhet viral dhe të dëgjohet nga shqiptarë në mbarë botën është një ndjenjë e veçantë dhe një motivim i madh për të ardhmen,” u shpreh Xsoundbeatz.
Suksesi i “Albanian 67” konsiderohet si një hap i rëndësishëm në karrierën e Mentor Zenulës, duke e vendosur emrin e tij gjithnjë e më shumë në qendër të vëmendjes së industrisë muzikore shqiptare.
- YouTube youtu.be
Pas këtij suksesi viral, Xsoundbeatz ka konfirmuar se është duke punuar në projekte të reja dhe bashkëpunime me artistë të njohur shqiptarë, të cilat pritet të publikohen së shpejti. Fansat mund të presin surpriza të reja dhe produksione që synojnë të vazhdojnë suksesin e arritur me “Albanian 67”.
Me përkushtimin dhe pasionin e tij për muzikën, Xsoundbeatz po vazhdon të ndërtojë një emër të respektuar në skenën muzikore shqiptare dhe ndërkombëtare. /Telegrafi/