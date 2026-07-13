Xheneta Fetahu mahnit me fotografitë nga pushimet
Ish-banorja e Big Brother VIP Kosova, Xheneta Fetahu, ka zgjedhur bregdetin e jugut të Shqipërisë për të shijuar disa ditë pushimi larg angazhimeve të përditshme.
Modelja ka publikuar në rrjetet sociale një seri fotografish nga arratisja e saj verore, ku shfaqet në momente relaksi, duke ekspozuar stilin dhe paraqitjen e saj elegante.
Fotot e publikuara kanë tërhequr menjëherë vëmendjen e ndjekësve, të cilët kanë reaguar me komente dhe komplimente të shumta.
Foto: Instagram
Xheneta, e cila fitoi një numër të madh fansash gjatë qëndrimit të saj në Big Brother, vazhdon të jetë një nga figurat më të komentuara në rrjetet sociale.
Përmes postimeve të saj, ajo shpesh ndan momente nga jeta personale, udhëtimet dhe aktivitetet profesionale.
Pushimet në jugun e Shqipërisë duket se po i shërbejnë modeles për të shijuar bukuritë natyrore dhe atmosferën verore.
Ajo këtë periudhë po qëndron larg angazhimeve në ekran, duke i kushtuar më shumë kohë vetes. /Telegrafi/