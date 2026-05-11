Windows 11 është gati për përmirësimet e shumëpritura, por a është tepër vonë?
Si përdorues PC-je në vitin 2026, nëse e keni lënë pas Windows 10-ën e pambështetur dhe keni përqafuar Windows 11, mund të keni gjetur një sistem operativ me disa veçori shtesë nën ridizajnimin modest vizual.
Por një gjë që mund të jetë paksa e tepërt është menyja e famshme Start e Windows, transmeton Telegrafi.
Për vite me radhë koncepti i thjeshtë i klikimit të 'Start' për të gjetur një program, skedar ose operacion tjetër funksiononte mirë, por sot, menyja Start në Windows 11 është një përhapje marramendëse ikonash aplikacionesh, aplikacionesh të rekomanduara, reklamash, burimesh të reja, çmimesh aksionesh dhe një mori informacionesh dhe opsionesh të tjera.
Kjo do të thotë që Microsoft e ka zgjeruar menynë Start nga një shirit i hollë në një bllok pllakash dhe listash pothuajse sa mbush ekranin, dhe është, për të thënë të paktën, i vështirë për t'u përdorur.
Sipas një raporti nga Windows Central, Microsoft më në fund po pranon se mund ta ketë lejuar menynë Start të dalë jashtë kontrollit, duke u dhënë së shpejti përdoruesve shumë më tepër kontroll mbi atë që shfaqet në meny.
Ndërsa supozohet se nuk do të ketë shumë ndryshime vizuale, raporti pohon se një përditësim i softuerit do të sjellë "opsione të avancuara personalizimi", duke përfshirë mundësinë për të çaktivizuar seksione specifike të menusë së rëndë ose edhe për të kaluar në një konfigurim më të vogël.
Në menunë Start ka një burim të tërë të quajtur "I rekomanduar", i cili zë shumë hapësirë dhe shpesh përbëhet vetëm nga aplikacione ose dokumente të përdorura së fundmi. Unë për vete nuk e gjej të dobishëm dhe e mirëpres mundësinë për ta çaktivizuar dhe për të mos menduar kurrë më për të.
Për momentin, Windows zgjedh nëse keni një menu Start të vogël apo të madhe në varësi të madhësisë së ekranit të kompjuterit tuaj. Së shpejti, do të jeni në gjendje të zgjidhni se cilën të përdorni.
Raporti pohon se Microsoft është i shqetësuar se menyja e mbingarkuar Start po vonon shumë për t'u ngarkuar në disa PC - kështu që duket të jetë një ndryshim pozitiv i nxitur nga performanca dhe jo nga firma që kupton se menyja Start është tepër e mbingarkuar.
Më pëlqen Windows 11, por aktualisht po kalon një periudhë pak të vështirë. Inteligjenca Artificiale CoPilot e Microsoft është kudo, me dritare që më tregojnë për veçori të reja ose të futura brenda aplikacioneve aty ku nuk dua.
Vitin e fundit e kam gjetur të tepërt me Windows 11 deri në atë pikë sa po zgjedh të mos e përdor më për punë. Jam pajtuar me MacBook Pro (dhe me atë të vjetër dhe më pak performues) thjesht sepse Windows 11 është bërë shumë bezdisës për t’u përdorur çdo ditë.
Edhe nëse nuk ju pëlqen macOS, ka diçka për të thënë për faktin se Apple i përmbahet faktit se nëse blini një MacBook, merrni të gjithë softuerin pa kosto shtesë dhe sistemi nuk përpiqet t'ju shesë më shumë.
Që kur Microsoft më bëri të paguaj një abonim mujor për të hyrë në Microsoft Word, jam ndjerë më pak i prirur të përdor Windows si sistemin tim kryesor - dhe kështu përditësimet për të qenë në gjendje të personalizoj menunë Start janë të mirëseardhura, por ato mund të mos jenë të mjaftueshme për të më rikthyer plotësisht. /Telegrafi/