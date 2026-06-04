Wim Wenders e tërhoqi filmin e tij të vitit 1975 për shkak të skenave nudo të Nastassja Kinski, atëherë 13 vjeç
Regjisori gjerman Wim Wenders njoftoi të mërkurën se po tërheq filmin e vitit 1975 "Wrong Move" për shkak të një skene ku shfaqet Nastassja Kinski, atëherë 13 vjeç.
Kinski, tani 65 vjeç, i ka bërë thirrje Wendersit që ta rimontojë filmin. Muajin e kaluar, ajo i tha gazetës gjermane Süddeutsche Zeitung: "Ishte filmi im i parë, ai ishte regjisori im i parë dhe nuk më mbrojti".
Më pas, Wenders i kërkoi falje aktores dhe theksoi se aktorja duhej të ishte mbrojtur atëherë.
"E kuptoj që Nastassja Kinski duhej të ishte mbrojtur më mirë atëherë. Për këtë, të kërkoj falje ty, Nastassja, pa asnjë rezervë", tha ai.
"Wrong Move" ishte debutimi në film i Kinski-t, vajzës së aktorit Klaus Kinski. Në film, Rüdiger Vogler luan rolin e një shkrimtari të ri që endet nëpër Gjermani, dhe midis personazheve që has është një akrobat adoleshent në dukje i heshtur i luajtur nga Kinski, i cili shfaqet pa bluzë në një skenë.
Wenders deklaroi se po e tërheq filmin nga të gjitha format aktuale të shpërndarjes dhe shfaqjes, duke përfshirë shërbimet e transmetimit dhe transmetimet televizive. Filmi është në pronësi të organizatës jofitimprurëse Wim Wenders Foundation dhe do të mbetet i padisponueshëm derisa të gjendet një zgjidhje e pranueshme nga të dyja palët.
Regjisori njoftoi gjithashtu një "dialog të gjerë" në të cilin, përveç Kinskit, do të merrnin pjesë Akademia Gjermane e Filmit dhe organizata të tjera të filmit. Ai tha se shoqëria duhet të gjejë një mënyrë të përshtatshme për t'u marrë me filmat kontrovers të shekullit të 20-të dhe pikëpamjet e reja, gjithëpërfshirëse të kinemasë.
Në ceremoninë e ndarjes së çmimeve të Akademisë Gjermane të Filmit javën e kaluar, Wenders foli gjithashtu për dilemën e ndryshimit retroaktiv të një filmi, duke paralajmëruar se kjo do të krijonte një precedent që prek të gjithë dhe që më vonë do të bëhej i mundur me të gjithë filmat. /Telegrafi/