Waitz: Ndryshimet kushtetuese janë kusht i pandryshueshëm për anëtarësimin e Maqedonisë së Veriut në BE
Eurodeputeti dhe raportuesi për vendin në Parlamentin Evropian, Thomas Waitz thotë se ndryshimet kushtetuese janë një kusht i pandryshueshëm për anëtarësimin e Maqedonisë së Veriut në BE, përcjell Telegrafi Maqedoni.
“Ndryshimet kushtetuese janë një kusht i pandryshueshëm. Nëse këto kritere dhe kushte nuk përmbushen, nuk do të ketë përparim në rrugën drejt anëtarësimit. Kam komunikim shumë të qartë me Qeverinë në Maqedoninë e Veriut se ky kusht duhet të përmbushet dhe se nuk është subjekt i negociatave”, tha Waitz.
Duke folur për problemet e Maqedonisë, eurodeputeti theksoi se korrupsioni është një problem i përbashkët për shumë vende të BE-së dhe jo-BE-së, në shkallë të ndryshme. Waitz thekson se ai dëmton interesat e qytetarëve në të gjithë BE-në, por beson se të gjithë duhet të përpiqemi të luftojmë korrupsionin në çdo mënyrë të mundshme.
"Ndryshimet kushtetuese janë një kusht për fillimin e negociatave të vërteta të anëtarësimit. Ky është një kusht që lidhet me "acquis" evropiane, që është legjislacioni që çdo vend duhet të zbatojë dhe respektojë. Respekti për pakicat dhe komunitetet është një element themelor për çdo vend që dëshiron të bëhet anëtar i BE-së. Në këtë kuptim, kjo është një temë shumë e rëndësishme.
Shoh që zgjedhjet nuk priten në Maqedoninë e Veriut vitin e ardhshëm. Mendoj se kjo na jep mundësinë të shohim njëfarë progresi.
Shpresoj se do të shohim progres sepse ky është një kusht bazë dhe derisa të zbatohen këto ndryshime kushtetuese, për fat të keq nuk mund të fillojmë negociata efektive të pranimit. Kjo është shumë e qartë. Këto janë përfundimet e Këshillit dhe kjo është pjesë e kërkesave që Maqedonia e Veriut duhet të përmbushë", tha Waitz në një intervistë me gazetën bullgare "BGNES"./Telegrafi/