VW jep alarmin: 'Duhet ta transformojmë në thelb modelin tonë të biznesit'
Grupi Volkswagen është në mes të një plani të gjerë ristrukturimi që do të zhdukë dhjetëra mijëra vende pune në Gjermani deri në fund të dekadës.
Në një letër të kohëve të fundit drejtuar aksionarëve, CEO Oliver Blume zbuloi se rreth 50,000 vende pune do të shkurtohen brenda katër viteve të ardhshme në të gjithë grupin në tregun e tij vendas, transmeton Telegrafi.
Përveç shkurtimit të vendeve të punës, ai po e ul gjithashtu prodhimin vjetor global të automjeteve në nëntë milionë për të shmangur mbikapacitetin.
Përpara se pandemia e koronavirusit të shkaktonte kaos në të gjithë industrinë e automobilave, Grupi VW ndërtonte vazhdimisht mbi 10 milionë automjete në vit, madje duke tejkaluar 11 milionë në vitin 2018. Vitin e kaluar, ky numër ra në vetëm 8.9 milionë automjete.
Shitjet deri më tani këtë vit nuk kanë qenë të shkëlqyera, pasi çdo markë makinash pasagjerësh ka pësuar një rënie përveç Skoda. Marka kryesore VW ra me 7.6 përqind në tremujorin e parë të vitit 2026 në 1,048,300 njësi.
Kërkesa për SEAT/Cupra ra me një përqind në 145,300 automjete, ndërsa Audi pësoi një rënie prej 6.1 përqind në 360,100 makina. Porsche pësoi goditjen më të madhe, duke rënë me 14.7 përqind në 61,000 njësi.
Edhe markat më ekzotike Bentley dhe Lamborghini patën një tremujor të vështirë. E para pati një rënie të dërgesave me 9.9 përqind në 2,200 njësi, ndërsa e dyta ra me 11.7 përqind në 2,600 makina. E vetmja pikë pozitive në Grupin VW ishte Skoda, e cila u rrit me 14 përqind në 271,900 njësi.
Por ngjitja e vazhdueshme e Skodës nuk është e mjaftueshme për të kompensuar problemet globale me të cilat po përballet kompania e saj mëmë.
Drejtori Financiar dhe Operacional i Grupit VW, Arno Antlitz, thekson se rritja e markave kineze në Evropë po ushtron "presion konkurrues".
Për ta përkeqësuar situatën, tarifat në Shtetet e Bashkuara kanë lënë një gjurmë në shëndetin financiar të kompanisë. Zgjidhja? Edhe më shumë shkurtime.
“Ne duhet ta transformojmë rrënjësisht modelin tonë të biznesit dhe të arrijmë përmirësime strukturore dhe të qëndrueshme. Kjo përfshin përmirësimin e strukturës së kostos së automjeteve tona pa kompromentuar substancën e produktit, duke ulur ndjeshëm kostot e përgjithshme, duke rritur efikasitetin e fabrikave tona dhe duke përshpejtuar zhvillimin dhe vendimmarrjen e teknologjisë”, shtoi Antlitz.
Shkurt, VW dëshiron të ulë kostot pa dëmtuar cilësinë, duke përshpejtuar zhvillimin për të sjellë produkte të freskëta në treg më shpejt.
Kjo është më e lehtë të thuhet sesa të bëhet me kaq shumë marka nën të njëjtën ombrellë korporative.
Në muajt në vijim, kompania synon të zvogëlojë kompleksitetin në “portofolin e produkteve dhe platformat teknologjike” të saj.
Me fjalë të tjera, disa modele dhe variante mund të hiqen nga përdorimi, ndërsa numri i arkitekturave mund të ulet.
Arno Antlitz nuk është ekzekutivi i parë i Grupit VW që paralajmëron për modelin e biznesit. Në korrik 2025, kur ai ishte ende CEO i Porsche, Oliver Blume u tha punonjësve në një letër të brendshme të parë nga Bloomberg se “modeli i biznesit, i cili na ka shërbyer mirë për shumë dekada, nuk funksionon më në formën e tij aktuale”.
Që atëherë, Blume është larguar nga posti i CEO-s së Porsche, duke ruajtur të njëjtin pozicion në krye të Grupit VW. /Telegrafi/