Vullkani Kilauea në Hawaii shpërthen përsëri, pamje spektakolare të llavës
Aktivitet i ri vullkanik po regjistrohet në Hawaii, ndërsa vullkani Kilauea ka shpërthyer përsëri, sipas vëzhgimeve nga Shërbimi Gjeologjik i Shteteve të Bashkuara ( USGS ).
Shkencëtarët po monitorojnë nga afër zhvillimin e fenomenit dhe vlerësojnë se burimet e llavës do të jenë veçanërisht intensive rreth 1 qershorit, ndërsa shpërthimi vazhdon të zhvillohet.
Imazhet e drejtpërdrejta nga zona tregojnë aktivitetin e vazhdueshëm vullkanik, me llavë që shpërthen nga vullkani, duke krijuar një pamje spektakolare.
USGS po transmeton shpërthimin në kohë reale nëpërmjet një transmetimi të posaçëm në internet, duke i lejuar publikut të ndjekë zhvillimet minutë pas minute.
#Kilauea: Episode 48 precursory activity continues. So far, there have been 22 lava overflows, all from the south vent. Episode 48 Lava Fountaining will likely start today. pic.twitter.com/BGD8gsL6D6
— Artanis 🌋 (@Artanis041) May 31, 2026
Kilauea është një nga vullkanet më aktive në planet dhe ndodhet në Ishullin e Madh të Hawaiit.
Shpërthimet e tij monitorohen sistematikisht nga shkencëtarët, pasi ato ofrojnë të dhëna të vlefshme për studimin e aktivitetit vullkanik.
Deri më tani, nuk është raportuar asnjë informacion shtesë mbi efektet e shpërthimit të ri, ndërsa autoritetet kompetente vazhdojnë të monitorojnë fenomenin dhe të përditësojnë vazhdimisht mbi rrjedhën e aktivitetit të vullkanit. /Telegrafi/