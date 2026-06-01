Aktivitet i ri vullkanik po regjistrohet në Hawaii, ndërsa vullkani Kilauea ka shpërthyer përsëri, sipas vëzhgimeve nga Shërbimi Gjeologjik i Shteteve të Bashkuara ( USGS ).

Shkencëtarët po monitorojnë nga afër zhvillimin e fenomenit dhe vlerësojnë se burimet e llavës do të jenë veçanërisht intensive rreth 1 qershorit, ndërsa shpërthimi vazhdon të zhvillohet.

Imazhet e drejtpërdrejta nga zona tregojnë aktivitetin e vazhdueshëm vullkanik, me llavë që shpërthen nga vullkani, duke krijuar një pamje spektakolare.

USGS po transmeton shpërthimin në kohë reale nëpërmjet një transmetimi të posaçëm në internet, duke i lejuar publikut të ndjekë zhvillimet minutë pas minute.



Kilauea është një nga vullkanet më aktive në planet dhe ndodhet në Ishullin e Madh të Hawaiit.

Shpërthimet e tij monitorohen sistematikisht nga shkencëtarët, pasi ato ofrojnë të dhëna të vlefshme për studimin e aktivitetit vullkanik.

Deri më tani, nuk është raportuar asnjë informacion shtesë mbi efektet e shpërthimit të ri, ndërsa autoritetet kompetente vazhdojnë të monitorojnë fenomenin dhe të përditësojnë vazhdimisht mbi rrjedhën e aktivitetit të vullkanit.

