Vujoviq: Marko Gjuriq në Uashington për një marrëveshje sekrete – Serbia të njohë Kosovën
Ish-diplomati Nebojsha Vujoviq tha se presidenti serb Aleksandar Vuçiq është gati të njohë pavarësinë e Kosovës vetëm për të qëndruar në pushtet dhe për të shmangur sanksionet amerikane për korrupsion, vjedhje zgjedhore dhe mosrespektim të sundimit të ligjit.
Duke komentuar vizitën e Ministrit të Punëve të Jashtme Marko Gjuriq në Uashington, Vujoviq i tha agjencisë Beta se Sekretari i Shtetit i SHBA-së Mark Rubio e informoi kreun e diplomacisë serbe për marrëveshjen sekrete detyruese për njohjen e pavarësisë së Kosovës.
“Gjuriq u ftua në Uashington në mënyrë që Rubio, në emër të qeverisë amerikane dhe Presidentit Donald Trump, ta prezantonte atë me marrëveshjen sekrete detyruese për njohjen e pavarësisë së Kosovës. Ky ishte qëllimi kryesor i ftesës së Gjuriqit në Uashington. Çdo ditë, hap pas hapi, Serbia po i afrohet formalizimit dhe njohjes zyrtare të Kosovës si shtet i pavarur”, tha Vujoviq.
“Duke nënshkruar një marrëveshje detyruese për njohjen e Kosovës, Trump do të arrinte sukses të madh, dhe në të njëjtën kohë do të godiste Bashkimin Evropian dhe Rusinë. Nga ana tjetër, kjo i shkon për shtat Vuçiqit sepse do të blinte kohë që ai të qëndronte në pushtet. Vuçiq kështu do të merrte miratim të heshtur për mbylljen e mediave të pavarura, dhe vendosja e sanksioneve amerikane për korrupsion, vjedhje zgjedhore dhe mosrespektim të sundimit të ligjit sipas Ligjit për Demokracinë në Ballkanin Perëndimor, i cili u miratua nga Kongresi Amerikan, do të vonohej”, theksoi ish-diplomati.
Vizita e Gjuriqit në Uashington, shtoi Vujoviq, përfaqëson një "luftë të dëshpëruar nga regjimi në Beograd për të dalë i gjallë".
"Qëllimi i regjimit të Vuçiçit është të mirëpresë EXPO-n në pushtet dhe të shpërblejë veten përsëri me vjedhje të bollshme parash. Për të qëndruar në pushtet, Vuçiq duhet të pranojë propozimin amerikan për njohjen e Kosovës së pavarur. E tëra çfarë ka bërë deri më tani është çmontimi i Rezolutës 1244 të Këshillit të Sigurimit dhe lëvizjet e fundit në lidhje me integrimin e arsimit dhe kujdesit shëndetësor serb në sistemin e Kosovës konfirmojnë se Vuçiq e ka refuzuar Kosovën. Ai beson se Kosova nuk është më në axhendën e askujt në Serbi dhe se tani është koha për ta dorëzuar atë përfundimisht. Për amerikanët, Kosova është për hir të qëndrimit në pushtet", tha Vujoviq.
Pas një vizite disa-ditore në Uashington, Ministri i Punëve të Jashtme, Marko Gjuriq, deklaroi se Serbia ka bërë një hap përpara në marrëdhëniet e saj me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe se bisedimet me zyrtarët më të lartë amerikanë kanë kontribuar në një shkallë më të madhe të kuptimit të prioriteteve kombëtare të Serbisë./Telegrafi.