Vuçiq përsërit dialogun si rrugën e vetme me Kosovën mes retorikës së vazhdueshme kontroverse
Presidenti serb Aleksandar Vuçiq deklaroi se dialogu mbetet e vetmja rrugë e qëndrueshme për zgjidhjen e çështjeve të pazgjidhura me Kosovën, pas një takimi në Beograd me të dërguarin special të BE-së, Peter Sørensen.
Sipas Vuçiqit, diskutimet u përqendruan në sfidat rajonale, veçanërisht situatën në Kosovë dhe sigurinë e komunitetit serb.
Ai pohoi se serbët përballen me “pasiguri të konsiderueshme” për shkak të asaj që ai e përshkroi si zbatim selektiv të ligjit dhe diskriminim.
Megjithatë, retorika e Vuçiqit vazhdon të paraqesë pretendime që nuk janë plotësisht të mbështetura, duke portretizuar shpesh një imazh të shtrembëruar të situatës së serbëve në Kosovë, pavarësisht pranisë së mekanizmave dhe institucioneve ndërkombëtare të monitorimit në terren.
Vuçiq kritikoi ato që ai i quajti “veprime të njëanshme” nga Prishtina, duke përfshirë zbatimin e ligjeve si ato që lidhen me të huajt dhe rregulloret e automjeteve, duke argumentuar se këto masa ushtrojnë presion mbi komunitetin serb dhe institucionet e tij.
Ai përsëriti angazhimin e Serbisë ndaj procesit të normalizimit të lehtësuar nga BE-ja dhe bëri thirrje për zbatimin e marrëveshjeve të arritura më parë, përfshirë krijimin e Asociacionit të komunave me shumicë serbe.
Në të njëjtën kohë, ai paralajmëroi se veprimet e ndërmarra pa marrëveshje në Bruksel rrezikojnë të rrisin tensionet dhe të dëmtojnë stabilitetin, duke theksuar nevojën për një angazhim më të fortë dhe më të qëndrueshëm nga Bashkimi Evropian.
Ndërkohë, kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, theksoi së fundmi se institucionet e Kosovës veprojnë në interes të të gjithë qytetarëve pa diskriminim.
Qeveria e Kosovës ka prezantuar gjithashtu masa të përkohshme lehtësuese për qytetarët serbë në lidhje me Ligjin për të Huajt.
BE-ja vazhdon përpjekjet për të ringjallur procesin e ngecur të dialogut, pa asnjë takim të nivelit të lartë midis dy palëve që nga shtatori 2023, pavarësisht angazhimit të vazhdueshëm diplomatik.