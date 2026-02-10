“Vuajta nga ankthi dhe kjo u shndërrua në depresion”, Araujo i drejtohet tifozëve me një letër emocionuese
Ronald Araujo ka dhënë më në fund një intervistë për Mundo Deportivo, ku ka folur hapur për të gjitha problemet e shëndetit mendor me të cilat është përballur.
Gjithçka nisi pas kartonit të kuq që Araujo mori në ndeshjen e Ligës së Kampionëve kundër Chelseat në muajin nëntor, me Barcelonën që humbi ndeshjen 3-0.
“Në atë moment, me adrenalinën e ndeshjes, thjesht vepron. Ndihesh i trishtuar, por kur ndeshja përfundon, gjithçka të bie mbi supe".
“E vërteta është se tashmë ndihesha se nuk isha mirë, por nga zakoni përpiqesh të vazhdosh, dhe ndonjëherë ke nevojë për ndihmë", tha ai për Mundo Deportivo.
“Për një vit e gjysmë jam përballur me ankth, i cili u shndërrua në depresion, dhe po luaja në atë gjendje. Kjo nuk ndihmon, sepse në fushë nuk ndihesh vërtet vetvetja".
“Ti e di vlerën tënde dhe çfarë mund të kontribuosh në fushë, dhe kur nuk ndihesha mirë, e dija se diçka nuk shkonte".
“Atë ditë e kuptova se kishte ardhur fundi, se duhej të flisja me profesionistë dhe me klubin që të më ndihmonin.”
Araujo vizitoi Izraelin në kërkim të udhëzimit shpirtëror gjatë kohës që ishte larg Barcelonës dhe ka zbuluar pse i duhej të merrte një pushim nga futbolli.
“Gjërat kanë ndryshuar mjaft, sepse kam mësuar shumë gjatë kësaj kohe. Mendoj se ishte gjëja e duhur për t’u bërë pas atij vendimi që mora".
“Ndjehem ndryshe dhe jam i lumtur për këtë, sepse jam më i qetë, më i lumtur. Mund të shijoj atë që dua të bëj, që është të luaj futboll, dhe kjo më ndihmon shumë", shtoi ai.
“Koha që mora larg kishte një arsye, sepse në fund arrita ta përballoja gjithçka me profesionistë, me familjen time dhe në aspektin shpirtëror, gjë që ishte ajo që më nevojitej".
“Kështu që mendoj se kjo më bëri shumë mirë dhe sot ndihem si një person krejtësisht tjetër", përfundoi uruguaiani./Telegrafi/