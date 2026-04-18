Një ushtar francez është vrarë këtë mëngjes në Libanin jugor, ka njoftuar presidenti francez, Emmanuel Macron.

“Florian Montorio vdiq në një sulm ndaj paqeruajtësve francezë të OKB-së (UNIFIL), dhe "gjithçka" sugjeron se Hezbollah ishte përgjegjës”, deklaroi Macron.

Tre ushtarë të tjerë u plagosën në atë që ministrja e forcave të armatosura e quajti një pritë "nga një grup i armatosur në një distancë shumë të afërt".

Izraeli krijon "vijat e verdha" në Liban, si modeli i ndarjes në Gaza

“Montorio u godit nga një e shtënë e drejtpërdrejtë nga një armë e vogël përpara se të tërhiqej në një vend të sigurt nga shokët e tij, të cilët nuk ishin në gjendje ta shpëtonin”, tha Catherine Vautrin.

Kryeministri libanez, Nawaf Salam, e dënoi sulmin dhe tha se urdhëroi një hetim.

Ndryshe, një armëpushim është në fuqi në Liban, i dakordësuar nga qeveria e vendit dhe Izraeli. /Telegrafi/

