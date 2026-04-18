Vritet një ushtar francez në Liban, reagon Macron
Një ushtar francez është vrarë këtë mëngjes në Libanin jugor, ka njoftuar presidenti francez, Emmanuel Macron.
“Florian Montorio vdiq në një sulm ndaj paqeruajtësve francezë të OKB-së (UNIFIL), dhe "gjithçka" sugjeron se Hezbollah ishte përgjegjës”, deklaroi Macron.
Tre ushtarë të tjerë u plagosën në atë që ministrja e forcave të armatosura e quajti një pritë "nga një grup i armatosur në një distancë shumë të afërt".
“Montorio u godit nga një e shtënë e drejtpërdrejtë nga një armë e vogël përpara se të tërhiqej në një vend të sigurt nga shokët e tij, të cilët nuk ishin në gjendje ta shpëtonin”, tha Catherine Vautrin.
Kryeministri libanez, Nawaf Salam, e dënoi sulmin dhe tha se urdhëroi një hetim.
Ndryshe, një armëpushim është në fuqi në Liban, i dakordësuar nga qeveria e vendit dhe Izraeli. /Telegrafi/