Vrasje në tentativë në Prishtinë
Policia e Kosovës ka njoftuar për një rast të vrasjes në tentativë në Prishtinë.
Rasti ka ndodhur më 16 qershor, në ora 01:27.
“Viktima mashkull kosovar, ka njoftuar se i dyshuari mashkull kosovar, kishte shtënë me armë zjarri një herë në drejtim të tij”, thuhet në raport.
Në vendin e ngjarjes është gjetur dhe sekuestruar një gëzhojë dhe një predhë.
Policia njofton se është kontrolluar vendbanimi i të dyshuarit, ku është gjetur dhe sekuestruar një pistoletë.
I dyshuari gjendet në arrati. Rasti është duke u hetuar. /Telegrafi/
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