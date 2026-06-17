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Policia e Kosovës ka njoftuar për një rast të vrasjes në tentativë në Prishtinë.

Rasti ka ndodhur më 16 qershor, në ora 01:27.

“Viktima mashkull kosovar, ka njoftuar se i dyshuari mashkull kosovar, kishte shtënë me armë zjarri një herë në drejtim të tij”, thuhet në raport.

Në vendin e ngjarjes është gjetur dhe sekuestruar një gëzhojë dhe një predhë.

Policia njofton se është kontrolluar vendbanimi i të dyshuarit, ku është gjetur dhe sekuestruar një pistoletë.

I dyshuari gjendet në arrati. Rasti është duke u hetuar. /Telegrafi/

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