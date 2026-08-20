Ukrainasi hodhi në erë gazsjellësin Nord Stream, arrestohet në Kroaci gjatë xhirimeve të filmit për veten
Një burrë ukrainas i arrestuar në lidhje me bombardimin e Nord Stream në vitin 2022 u ndalua ndërsa punonte në një film hollivudian për sulmin ndaj tubacionit të gazit me protagonistë Adrien Brody dhe Sean Penn, tha një raport të enjten.
Policia në Pula, Kroaci arrestoi Volodymyr Zhuravlyov të mërkurën sipas një urdhër-arresti evropian të lëshuar nga Gjermania, e cila po kërkon ekstradimin e tij, transmeton Telegrafi.
Prokurorët gjermanë thonë se Zhuravlyov është një zhytës i trajnuar dhe e akuzojnë atë për ndihmë në vendosjen e eksplozivëve në lidhjen energjetike të Detit Baltik midis Rusisë dhe Gjermanisë që shkatërroi tre nga katër tubacionet në vitin 2022.
Legal Tribune Online e Gjermanisë raportoi se ai u arrestua ndërsa punonte në sheshxhirimin e filmit të ardhshëm "Snake Island", i cili drejtohet nga Doug Liman, i cili ishte gjithashtu përgjegjës për "The Bourne Identity" të vitit 2002.
Në film do të luajnë Brody dhe fituesi tre herë i çmimit Oscar, Penn.
Zhuravlyov punoi si këshilltar për filmin, sipas raporteve të medias që agjencia e lajmeve AFP nuk mundi të verifikonte menjëherë me autoritetet gjermane ose kroate.
I dyshuari ukrainas ishte mbajtur më parë në Poloni për rolin e tij të dyshuar në shkatërrimin e tubacioneve.
Por autoritetet atje refuzuan ta ekstradonin dhe e lanë të lirë, duke gjykuar se çdo sulm i tillë ukrainas do të kishte qenë një akt legjitim lufte dhe jo një krim.
Sulmi sabotues në Detin Baltik ndodhi disa muaj pas pushtimit të plotë të Ukrainës nga Moska në shkurt 2022.
Hetuesit gjermanë besojnë se sulmi u urdhërua nga një agjenci shtetërore ukrainase me qëllim privimin e Rusisë nga të ardhurat e ardhshme nga energjia për të financuar luftën e saj në Ukrainë.
Prokurorët akuzojnë Zhuravlyov se punoi ngushtë me Sergiy Kuznetsov, një tjetër ukrainas i cili u arrestua në Itali vitin e kaluar para se të ekstradohej në Gjermani.
Çështja është politikisht e vështirë për Gjermaninë dhe Ukrainën, pasi Berlini e ka mbështetur fuqimisht Kievin në luftën e tij kundër Rusisë.
Zyrtarët e qeverisë gjermane, kur u pyetën për këtë çështje, kanë vënë në dukje pavarësinë e gjyqësorit.
Presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky ka thënë se qeveria e tij nuk dinte asgjë për ndonjë plan për të hedhur në erë tubacionet. /Telegrafi/