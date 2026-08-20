Arrestohet një person për mashtrimin me biletat e aeroplanit
Policia e Kosovës ka arrestuar një person të dyshuar për veprën penale “Mashtrimi i konsumatorëve”, lidhur me shitjen e biletave të udhëtimit me aeroplan.
Sipas njoftimit të Policisë, rasti ka ndodhur gjatë muajit korrik të vitit 2026, kur një person së bashku me familjen e tij kishte blerë bileta për relacionin Hamburg–Prishtinë dhe anasjelltas, në vlerë prej 1 mijë e 150 euro.
Pavarësisht pagesës së bërë, viktimat nuk kanë mundur t’i realizojnë fluturimet në asnjërin drejtim.
“Si pasojë, ata janë detyruar të shfrytëzojnë fluturime të tjera duke blerë biletat përkatëse, veprim ky që u ka shkaktuar një dëm shtesë prej 1 mijë e 600 euro”, thuhet në njoftimin e Policisë.
Sipas Policisë, personi i dyshuar si përgjegjës për rastin ishte intervistuar fillimisht më 28 korrik 2026.
Në konsultim me prokurorin kompetent, atij i ishte dhënë kohë dhe mundësi që ta kompensonte dëmin e shkaktuar ndaj viktimave.
Megjithatë, Policia ka njoftuar se më 20 gusht 2026, i dyshuari është intervistuar përsëri në prani të avokatit mbrojtës.
Meqenëse ai nuk e kishte riparuar dëmin e shkaktuar, me vendim të prokurorit është arrestuar dhe është dërguar në mbajtje për 48 orë.
Rasti po trajtohet nga organet kompetente të drejtësisë.