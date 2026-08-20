Hoxhaj publikon foto të rrallë me Hashim Thaçin nga koha e studimeve: Të presim me padurim
Deputeti i Partisë Demokratike të Kosovës, Enver Hoxhaj, ka publikuar një fotografi të vjetër së bashku me ish-presidentin e Kosovës, Hashim Thaçi, nga koha kur të dy ishin studentë.
Hoxhaj, i cili ka qenë mik dhe bashkëpunëtor i afërt i Thaçit, e ka shpërndarë fotografinë në llogarinë e tij në Facebook, gjatë transmetimit të intervistës së Thaçit nga Haga.
Krahas fotografisë, Hoxhaj ka përcjellë edhe një mesazh të shkurtër për ish-presidentin.
“Të presim me padurim, miku im!”, ka shkruar Hoxhaj.
Në fotografinë e publikuar shihen Hoxhaj dhe Thaçi në moshë të re, gjatë periudhës së tyre si studentë.
Postimi i Hoxhajt vjen në kohën kur Thaçi ndodhet në Hagë, ku po zhvillohet procesi gjyqësor ndaj tij pranë Dhomave të Specializuara të Kosovës. /Telegrafi/