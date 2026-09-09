Pak para nisjes së seancës konstituive të Kuvendit të Kosovës, deputetët e Partisë Demokratike të Kosovës (PDK) kanë vendosur në foltoren e Kuvendit një mbishkrim me mesazhin “UÇK na bashkon”.

Ky veprim vjen në prag të shpalljes së aktgjykimit ndaj ish-krerëve të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës (UÇK), të cilët po gjykohen në Dhomat e Specializuara në Hagë.

Aktgjykimi ndaj ish-krerëve të UÇK-së pritet të shpallet më 16 shtator. /Telegrafi/


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