“UÇK na bashkon”, deputetët e PDK-së vendosin mbishkrimin në foltoren e Kuvendit
Pak para nisjes së seancës konstituive të Kuvendit të Kosovës, deputetët e Partisë Demokratike të Kosovës (PDK) kanë vendosur në foltoren e Kuvendit një mbishkrim me mesazhin “UÇK na bashkon”.
Ky veprim vjen në prag të shpalljes së aktgjykimit ndaj ish-krerëve të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës (UÇK), të cilët po gjykohen në Dhomat e Specializuara në Hagë.
Aktgjykimi ndaj ish-krerëve të UÇK-së pritet të shpallet më 16 shtator. /Telegrafi/
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