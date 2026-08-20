Gjashtë persona kanë mbetur të lënduar pas një aksidenti trafiku në rrugën nacionale Prishtinë-Pejë, saktësisht në Sllatinë.

Lajmin e ka konfirmuar Blerina Ejupi, zëdhënëse e Policisë së Kosovës.

"Më datë 20.08.2026 rreth orës 16:30 është raportuar për një aksident trafiku në rrugën nacionale Prishtinë-Pejë, saktësisht në Sllatinë. Në aksident janë përfshirë tri vetura, ndërsa gjashtë persona kanë kërkuar ndihmë mjekësore. Rasti është duke u trajtuar nga ekipet relevante policore", tha ajo.

Kronika e ZezëLajme