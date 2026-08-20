Aksident në Sllatinë, gjashtë të lënduar
Gjashtë persona kanë mbetur të lënduar pas një aksidenti trafiku në rrugën nacionale Prishtinë-Pejë, saktësisht në Sllatinë.
Lajmin e ka konfirmuar Blerina Ejupi, zëdhënëse e Policisë së Kosovës.
"Më datë 20.08.2026 rreth orës 16:30 është raportuar për një aksident trafiku në rrugën nacionale Prishtinë-Pejë, saktësisht në Sllatinë. Në aksident janë përfshirë tri vetura, ndërsa gjashtë persona kanë kërkuar ndihmë mjekësore. Rasti është duke u trajtuar nga ekipet relevante policore", tha ajo.
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