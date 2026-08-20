Ndalohet një person lidhur me rastin e vdekjes së punëtorit në KEK
Prokuroria Themelore në Prishtinë ka njoftuar se një person është ndaluar për 48 orë lidhur me vdekjen e një punëtori në Korporatën Energjetike të Kosovës (KEK).
Sipas Prokurorisë, rasti ka ndodhur më 20 gusht 2026, rreth orës 14:50, kur prokurori kujdestar është njoftuar për një aksident në vendin e punës, ku një punëtor ka humbur jetën.
Bazuar në të dhënat fillestare, aksidenti ka ndodhur gjatë angazhimit në transportin dhe zhvendosjen e kabllove 6kV. Viktima dyshohet se ka rënë në kontakt me tensionin elektrik, duke pësuar lëndime të rënda, të cilat i kanë shkaktuar vdekjen.
Në vendin e ngjarjes kanë dalë njësitet përkatëse të Policisë së Kosovës, Komisioni i Pavarur për Miniera dhe Minerale (KPMM), Inspektorati i Punës dhe Inspektorati i Brendshëm i KEK-ut.
Me urdhër të prokurorit kujdestar, institucionet përkatëse kanë ndërmarrë veprimet hetimore për të ndriçuar plotësisht rrethanat dhe shkaqet e aksidentit.
Në kuadër të hetimeve, është ndaluar për 48 orë personi me inicialet A.K., nën dyshimin për kryerjen e veprës penale “Asgjësimi, dëmtimi ose heqja e pajisjeve mbrojtëse dhe rrezikimi i sigurisë në vendin e punës”, nga neni 358 i Kodit Penal të Republikës së Kosovës.
Prokuroria ka bërë të ditur se prokurori i çështjes, brenda afatit ligjor, do të shqyrtojë rrethanat dhe provat e grumbulluara dhe do të ndërmarrë veprimet e nevojshme.
Në varësi të gjetjeve, prokurori mund të kërkojë edhe caktimin e ndonjërës prej masave të sigurisë ndaj të dyshuarit, në përputhje me dispozitat ligjore në fuqi.