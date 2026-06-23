Vrasja e dy personave nga Izraeli është 'shkelje flagrante e armëpushimit', thotë Hezbollahu
Vrasja e dy personave në zjarrin izraelit në Libanin jugor më herët sot "përbën një shkelje flagrante të armëpushimit" në Liban, tha Hezbollahu.
Ushtarët izraelitë hapën zjarr ndaj një grupi njerëzish pranë një buldozeri që po pastronte një rrugë në një lagje në Nabatieh Al Fawqa, raportoi më parë agjencia shtetërore e lajmeve NNA.
Hezbollahu pretendoi se civilët po punonin për të pastruar rrugët dhe për të nxjerrë trupa nga rrënojat, transmeton Telegrafi.
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"Sulmi i pabesë i kryer nga ushtria armike rezultoi në vrasjen e dy civilëve, njëri prej të cilëve ishte punonjës komunal, dhe plagosi disa të tjerë", tha grupi i mbështetur nga Irani.
Nuk tha nëse do të ndërmerrte veprime hakmarrëse.
Ushtria izraelite tha se "goditi terroristë të armatosur që përbënin një kërcënim të menjëhershëm" për ushtarët në zonën e kreshtës Ali al-Taher në jug, brenda një zone të Libanit jugor ku forcat izraelite kanë shpallur një "zonë sigurie".
Nuk ishte menjëherë e qartë nëse ky ishte i njëjti incident. /Telegrafi/