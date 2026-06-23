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Ministri izraelit i Financave i ekstremit të djathtë, Bezalel Smotrich, këmbënguli se nuk do të ketë "asnjë tërheqje izraelite nga zona e sigurisë" në Liban, përpara bisedimeve midis dy vendeve që do të fillojnë në Uashington të martën.

"Nuk do të ketë tërheqje izraelite nga zona e sigurisë, përfshirë Beaufort (kështjellën), nga Libani për sa kohë që Hezbollahu ekziston në Liban", tha Smotrich në radion ushtarake të Izraelit.

CNN raportoi më parë se Izraeli po shqyrton mundësinë e njoftimit të një tërheqjeje "simbolike" nga një territor në Liban, transmeton Telegrafi.

Raundi i ri i bisedimeve Liban-Izrael do të fillojë në Uashington

Komentet e Smotrich-ut i bëjnë jehonë atyre të bëra nga kryeministri Benjamin Netanyahu, i cili tha të hënën se ai është "i vendosur për qëndrimin tonë në zonën e sigurisë në Libanin Jugor për aq kohë sa të jetë e nevojshme".

Ndryshe, raundi i pestë i negociatave libano-izraelite do të fillojë sot në Uashington. /Telegrafi/

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