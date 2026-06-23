Asnjë tërheqje nga zona e sigurisë në Liban, thotë ministri izraelit i ekstremit të djathtë përpara bisedimeve
Ministri izraelit i Financave i ekstremit të djathtë, Bezalel Smotrich, këmbënguli se nuk do të ketë "asnjë tërheqje izraelite nga zona e sigurisë" në Liban, përpara bisedimeve midis dy vendeve që do të fillojnë në Uashington të martën.
"Nuk do të ketë tërheqje izraelite nga zona e sigurisë, përfshirë Beaufort (kështjellën), nga Libani për sa kohë që Hezbollahu ekziston në Liban", tha Smotrich në radion ushtarake të Izraelit.
CNN raportoi më parë se Izraeli po shqyrton mundësinë e njoftimit të një tërheqjeje "simbolike" nga një territor në Liban, transmeton Telegrafi.
Komentet e Smotrich-ut i bëjnë jehonë atyre të bëra nga kryeministri Benjamin Netanyahu, i cili tha të hënën se ai është "i vendosur për qëndrimin tonë në zonën e sigurisë në Libanin Jugor për aq kohë sa të jetë e nevojshme".
Ndryshe, raundi i pestë i negociatave libano-izraelite do të fillojë sot në Uashington. /Telegrafi/