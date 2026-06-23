Raundi i ri i bisedimeve Liban-Izrael do të fillojë në Uashington
Raundi i pestë i negociatave libano-izraelite do të fillojë sot në Uashington.
Bisedimet duket se janë lënë disi në hije nga vendimi i Iranit për të përfshirë Libanin si pjesë të negociatave të tij me SHBA-në, transmeton Telegrafi.
Megjithatë, zyrtarët libanezë kanë argumentuar se negociatat ballë për ballë me Izraelin janë e vetmja mënyrë për të siguruar fundin e luftës.
Konflikti filloi më 2 mars, kur grupi i armatosur Hezbollah qëlloi Izraelin në mbështetje të Iranit.
Në shenjë hakmarrjeje, Izraeli nisi sulme ajrore dhe tokësore, të cilat kanë vrarë më shumë se 4,000 njerëz në Liban, sipas ministrisë së shëndetësisë.
Katër raunde bisedimesh libano-izraelite që nga prilli nuk kanë arritur të krijojnë një armëpushim të qëndrueshëm, por qetësia më e gjatë në luftime ka ardhur këtë javë pasi Irani dhe SHBA-të ranë dakord për një memorandum mirëkuptimi që përcaktonte që luftimet do të ndaleshin në të gjitha frontet, përfshirë Libanin. /Telegrafi/