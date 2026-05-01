“Vonohej gjithmonë”, Meryl Streep tregon pse u grind me Goldie Hawn gjatë xhirimeve të filmit “Death Becomes Her”
Meryl Streep ka zbuluar detaje interesante nga bashkëpunimi i saj me Goldie Hawn në filmin “Death Becomes Her”, duke treguar se marrëdhënia mes tyre nuk ka qenë gjithmonë e qetë gjatë xhirimeve.
Aktorja legjendare rrëfeu se një nga arsyet kryesore të përplasjeve ishte fakti që Hawn shpesh vonohej në set, ndërsa ajo vetë është shumë e përpiktë me oraret.
Sipas saj, kjo situatë krijonte tension, edhe pse mënyra e sjelljes së Hawn shpesh shihej si simpatike nga të tjerët, shkruan DailyMail.
Megjithatë, pavarësisht këtyre momenteve, Streep theksoi se e do shumë kolegen e saj dhe e konsideron një nga shoqet e saj.
Ajo kujtoi gjithashtu se gjatë xhirimeve kanë kaluar edhe momente shumë argëtuese, sidomos gjatë skenave komike ku të dyja shpesh shpërthenin në të qeshura.
Filmi, ku ato luanin dy rivale që luftojnë për bukurinë e përjetshme dhe për të njëjtin burrë, u kthye në një sukses të madh dhe mbetet një klasik i dashur për publikun.
Streep shtoi se pavarësisht sfidave në xhirime, përvoja në këtë projekt ishte e veçantë dhe mbetet një nga kujtimet më të paharrueshme në karrierën e saj. /Telegrafi/