Volkswagen tërheq 38 mijë modele Taos për rrezik rrjedhjeje karburanti
Volkswagen po tërheq gati 38,710 crossover Taos sepse mund të rrjedhin karburant në rast të një përplasjeje nga mbrapa.
VW mësoi për herë të parë për një problem të mundshëm nga Transport Canada.
Agjencia kanadeze testoi përplasjen e një Tao të vitit 2025 që pësoi një defekt, duke e informuar prodhuesin e automjeteve për rezultatet e saj në fillim të marsit.
Volkswagen e hetoi çështjen, madje duke vizituar ambientet e Transport Canada për të inspektuar automjetin, përpara se të lëshonte njoftimin për tërheqje.
Marka tha se nuk është në dijeni të ndonjë aksidenti, zjarri, lëndimi apo vdekjeje që lidhet me problemin.
Prodhuesi i automjeteve do ta zgjidhë problemin duke instaluar një zgjatim të instalimeve elektrike, i cili duhet të zvogëlojë tensionin në sensor në rast të një përplasjeje nga mbrapa.