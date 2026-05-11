Volkswagen heq dorë nga një minifurgonët që e ka shitur për 11 vjet
Pothuajse askush nuk e vuri re, por që nga 29 prilli 2026, është zyrtare: Volkswagen Touran është i ‘vdekur’.
Atë ditë, modeli i fundit doli nga linja në Wolfsburg. Nuk është ndonjë surprizë e madhe - me pak më shumë se 11 vjeç, minifurgoni kompakt i gjeneratës së dytë ishte padyshim modeli më i vjetër në linjën lokale të Volkswagen.
Midis dhjetorit 2002 dhe dhjetorit 2025, një total prej 1,070,558 Touran u regjistruan rishtazi në Gjermani. Me 95,408 njësi, viti 2004 ishte viti më i fortë i shitjeve të modelit.
Në total, u ndërtuan rreth 2.3 milionë Touran, së fundmi me afërsisht 20,000 njësi në vit. Vitin e kaluar në Gjermani, u regjistruan rishtazi më shumë se 14,000 Touran; në kulmin e saj, ishte mbi 52,000. Kjo do të thotë që VW tani nuk ka më asnjë minfurgon në linjën e tij.
Si arsye për ndalimin e prodhimit, Volkswagen thotë se Touran nuk përputhet me "Rregulloren e Përgjithshme të Sigurisë II, Faza C" të OKB-së që hyn në fuqi më 6 korrik 2026, që do të thotë se nuk mund të regjistrohet më rishtas pa një përjashtim.
Auto 5000 GmbH shënoi një kapitull të veçantë në historinë e Volkswagen që është i lidhur ngushtë me suksesin e Touran. Në fillim të mijëvjeçarit, VW u përball me sfidën e ndërtimit të minifurgonit të tij të ri kompakt me kosto efektive në Gjermani, në vend që të zhvendoste prodhimin në vendet me paga më të ulëta.
Nën sloganin "5000 herë 5000", u krijua një program që ishte përshtatur posaçërisht për prodhimin e këtij automjeti.
Touran i parë nuk ishte thjesht një model i ri - ishte pjesa qendrore e një eksperimenti industrial që synonte të provonte se hierarkitë më të sheshta, puna në ekip dhe marrëveshjet më fleksibile të punës mund ta bënin të mundur prodhimin konkurrues në Wolfsburg.
Shefi i punës i VW në atë kohë: Peter Hartz, më vonë emri i reformave të mirëqenies "Hartz IV".
Duke filluar nga fundi i vitit 2002, Touran doli nga linja ekskluzivisht në sallat e Auto 5000. Punonjësit - shpesh të rekrutuar nga të papunët - u trajnuan posaçërisht për montimin e këtij modeli.
Meqenëse Touran ishte bazuar në platformën Golf V, por paraqiste një kompleksitet të brendshëm dukshëm më të madh dhe një gamë më të gjerë konfigurimesh, Auto 5000 shërbeu si një platformë prove në botën reale për metodat moderne të prodhimit.
Suksesi i minifurgonit fillimisht e vërtetoi konceptin; Touran u bë shpejt një lider në segment. Portofoli u zgjerua vetëm me lançimin e Tiguan në vitin 2007, por Touran mbeti fytyra përcaktuese e iniciativës "5000".
Në fund të majit 2015, prodhimi i Touran të gjeneratës së dytë filloi në Wolfsburg. Touran II 178.3 inç ishte rreth 5.1 inç më i gjatë dhe 1.2 inç më i gjerë se Touran i mëparshëm, duke përfituar veçanërisht hapësirën e brendshme.
Rreshti i dytë kishte tre vende individuale, dhe një rresht i tretë ishte opsional. Vëllimi i ngarkesës në modelin me pesë vende ishte 26.2, ose 29.4 kub me rreshtin e dytë të rrëshqitur plotësisht përpara, dhe 69.9 kub me ulëset e pasme të palosura.
Në versionin me shtatë vende, kishte 4.8 këmbë kub hapësirë pas rreshtit të tretë të ngritur. Me rreshtin e tretë të palosur në dysheme, kapaciteti i ngarkesës ishte 22.4 kub. Palosja e rreshtit të dytë gjithashtu e rriti këtë në 65.6 kub.
Që nga viti 2024, linja e motorëve është kufizuar në 1.5 TSI me 150 kf dhe 2.0 TDI me 122 kuaj-fuqi ose 150 kuaj-fuqi. Nuk ka pasardhës të drejtpërdrejtë të Touran; për sa i përket madhësisë, Tiguan është i krahasueshëm.
Por shtatë vende ofrohen vetëm si opsion në Tayron dukshëm më të madh. Është një model i njohur: si me markat e tjera, SUV-të po trashëgojnë rolin që luanin dikur minifurgonët. /Telegrafi/