Vojvoda komenton momentin e veçantë të festës me Fabregasin pas golit ndaj Juventusit
Ylli i Kombëtares së Kosovës, Mërgim Vojvoda ka folur pas golit të shënuar me Comon ndaj Juventusit dhe festës së tij me trajnerin Cesc Fabregas.
Vojvoda e zhbllokoi ndeshjen e së shtunës jashtë fushe kundër Juventusit, me një asistim nga Tasos Douvikas për 0-1, ndërsa në fund fituan me rezultat 0-2.
Ylli kosovar komentoi momentin e veçantë pas golit, kur vrapoi të përqafonte trajnerin Fabregas, i cili foli gjithashtu foli për të pas ndeshjes.
“E falënderoj shumë për atë që ka bërë për mua. Është diçka që doja ta bëja për ta falënderuar”, ka thënë Vojvoda.
Fjalë të mira për anësorin e Kosovës pati edhe trajneri Fabregas.
“Gjithçka ishte shumë e bukur. Në atë moment ndeshja duhej të ishte fituar. Ai është i gëzuar dhe kur ke një lojtar të tillë si trajner, është gjithmonë shumë e rëndësishme”, deklaroi Fabregas. /Telegrafi/