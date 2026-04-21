VLEN, Ahmetit: Dështimi i 5 ministrave të Drejtësisë, nuk është vetëm dështim institucional po edhe tradhti politike
VLEN sot ka akuzuar Ali Ahmeti se pesë ministra të tij nuk kanë arritur të rregullojnë çështjen e provimit të jurisprudencës për ta dhënë në gjuhën shqipe.
"Gjatë mandatit të Krenar Llogës në krye të Ministrisë së Drejtësisë, arrihet kulmi i hipokrizisë, kur në Komisionin për provimin e jurisprudencës ka qenë i përfshirë si zëvendësanëtar edhe Bujar Ahmeti, djali i vëllait të Ali Ahmeti. Pra, jo vetëm që pushteti ishte në duar të tyre, por edhe strukturat vendimmarrëse. Dhe përsëri, asnjë hap përpara. Asnjë vullnet. Asnjë drejtësi për studentët shqiptarë. Kjo nuk është më çështje harrese apo neglizhence. Kjo është politikë e qëllimshme përjashtuese, e mbuluar me retorikë boshe patriotike.
Për vite me radhë, Ministria e Drejtësisë u drejtua nga emra shqiptarë, nga Blerim Bexheti, Adnan Jashari, Valdet Xhaferi, Bilen Saliu, deri te Krenar Lloga. Pesë ministra. Pesë mandate. Pesë mundësi të arta për të korrigjuar një padrejtësi të hapur ndaj studentëve shqiptarë. Dhe megjithatë, asgjë nuk ndryshoi.
Ky nuk është vetëm dështim institucional, është nënshtrim i qëllimshëm dhe tradhti politike. Dokumenti i nënshkruar nga Talat Xhaferi e vulos këtë realitet të hidhur: shqipja është lënë jashtë një prej proceseve më të rëndësishme profesionale. Edhe më skandaloze, ky ligj është miratuar me badenter, pra me votat e vetë deputetëve shqiptarë të Bashkimi Demokratik për Integrim.