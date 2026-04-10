Vizita në Britani, Kurti me ministrin e Shtetit për Mbrojtje diskutojnë thellimin e bashkëpunimit ushtarak
Kryeministri i Republikës së Kosovës, Albin Kurti, në kuadër të vizitës zyrtare në Mbretërinë e Bashkuar, mbrëmë u prit në darkë nga Ministri i Shtetit për Mbrojtje, Lord Vernon Coaker, në “Naval and Military Club”, në Londër.
Sipas njoftimit të Zyrës së Kryeministrit, gjatë darkës, Kurti e falënderoi Lordin Coaker për mbështetjen historike të Mbretërisë së Bashkuar ndaj Kosovës, duke përmendur në veçanti: ndihmën ndaj refugjatëve, rolin e Gjeneralit Michael Jackson në çlirim, si dhe pas luftës në shtet-ndërtim, zhvillim dhe integrim.
"Kryeministri Kurti theksoi se Kosova dëshiron të ketë bashkëpunim edhe më të ngushtë ushtarak dhe të mbrojtjes, në drejtim të vlerave dhe qëllimeve të përbashkëta", thuhet në njoftimin e Zyrës së Kryeministrit.
Në këtë kontekst, ai përmendi bashkëpunimin në fusha specifike, si bashkë-zbarkimet, trajnimet dhe zhvillimin e kapaciteteve./Telegrafi/