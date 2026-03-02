Viza emergjente për kthim përmes Arabisë Saudite, Ambasada e Kosovës në Riad kërkon të dhënat nga qytetarët
Mes tensioneve të shtuara në Lindjen e Mesme dhe pasigurisë në rajon, Ambasada e Republikës së Kosovës në Riad ka njoftuar për një vendim të ri të autoriteteve saudite që synon të lehtësojë tranzitin e shtetasve të huaj.
Sipas njoftimit, Ministria e Punëve të Jashtme e Arabisë Saudite do të mundësojë pajisjen me viza hyrëse emergjente për shtetasit e huaj që ndodhen në vendet fqinje si Kuvajti, Bahreini, Katari, Emiratet e Bashkuara Arabe dhe Omani, me qëllim që të hyjnë në territorin e Mbretërisë dhe më pas të largohen drejt vendeve të tyre të origjinës.
Autoritetet saudite kërkojnë lista me emra, të dhëna të pasaportave dhe destinacionet e udhëtimit për secilin shtetas, në mënyrë që të procedohet me lëshimin e vizave emergjente.
Ambasada e Kosovës në Riad u ka bërë thirrje shtetasve që kanë nevojë për këtë lehtësim të dërgojnë të dhënat në emailin zyrtar: embassy.saudiarabia@rks-gov.net.
Ky vendim vjen në një kohë kur zhvillimet gjeopolitike në rajon kanë rritur shqetësimet për sigurinë dhe lëvizjen e qytetarëve, duke detyruar autoritetet të ndërmarrin masa për të garantuar tranzit të sigurt. /Telegrafi/