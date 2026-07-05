Vinicius Junior drejt largimit? Florentino Perez gjen zëvendësuesin e tij
E ardhmja e brazilianit vazhdon të mbetet e paqartë në “Santiago Bernabeu”, ndërsa Florentino Perez kërkon të mbrohet në rast se ai përfundon duke u larguar nga klubi.
Desire Doue është shndërruar në një nga emrat më të përfolur në prapaskenat e afatit kalimtar rreth Real Madridit, në një moment vendimtar.
E ardhmja e Vinicius Junior ende nuk është zgjidhur plotësisht dhe, nëse braziliani nuk rinovon kontratën, klubi madrilen mund të detyrohet të aktivizojë një shitje të rëndësishme për të mos humbur vlerën e tij në muajt e ardhshëm.
Në këtë skenar hyn talenti i Paris Saint-Germain, një prej emrave më premtues të futbollit evropian në repartin ofensiv.
Florentino Perez e vlerëson shumë lart, por pengesa kryesore mbetet e qartë: në Paris nuk mendojnë për një largim të lehtë. Trajneri Luis Enrique e konsideron lojtar kyç dhe shifra minimale që përmendet për të hapur negociata arrin rreth 150 milionë euro.
Në moshën 21-vjeçare, Doue ofron driblim, pasin e fundit, golin dhe një pjekuri të rrallë për moshën e tij.
Ai mund të luajë në krah, të futet në qendër dhe të veprojë mes linjave, profile që në Madrid vlerësohen shumë për strukturën e re sulmuese të ekipit.
Që nga transferimi i tij nga Rennes, zhvillimi i tij ka qenë i shpejtë dhe i qëndrueshëm. Vlera e tij në treg sipas Transfermarkt vlerësohet rreth 120 milionë euro, ndërsa kontrata e lidh atë me PSG-në deri në vitin 2029, gjë që i jep klubit francez një pozicion shumë të fortë negociues.
Performancat e fundit me kombëtaren e Francës kanë forcuar edhe më shumë bindjen se ai është gati për hapin e madh në elitë.
Gjithçka, megjithatë, varet nga Vinicius, nëse braziliani rinovon, ideja për Doue pothuajse bie plotësisht.
Nëse nuk arrihet marrëveshje, Real Madridi mund të hapë derën për një verë me lëvizje të mëdha, përfshirë edhe shitjen e mundshme të tij për të financuar një zëvendësim të nivelit të lartë në krahun e majtë.
Për momentin, çështja mbetet e hapur, por jo e avancuar. Doue pëlqehet shumë në Madrid, PSG qëndron i palëkundur dhe shifra prej 150 milionë eurosh e bën çdo hap një vendim strategjik.
Real Madridi vëzhgon situatën, ndërsa e ardhmja e Vinicius Junior mund të përcaktojë nëse ky interes do të shndërrohet në një lëvizje konkrete apo do të mbetet vetëm një hipotezë e afatit kalimtar. /Telegrafi/