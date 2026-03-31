Videoja që u bë virale, gruaja me pranga del nga automjeti i policisë në Michigan - largohet me vrap pa e vënë re policia
Një video kapi një grua të prangosur duke dalë nga një makinë policie në Michigan përmes një dritareje të hapur dhe duke u larguar me vrap pa e vënë re policia, sipas raporteve dhe autoriteteve.
Artistja e arratisjes, e cila ende nuk është identifikuar publikisht, u arrestua të shtunën pasdite për shkelje të lirimit me kusht pasi një oficer policie i Muskegon Heights zbuloi një automjet të parkuar në një biznes të braktisur, sipas ABC13.
Policia iu afrua makinës dhe identifikoi shoferin, por nuk mundi të identifikonte një pasagjere, transmeton Telegrafi.
Pasi një skaner gjurmësh gishtash u përdor për ta identifikuar atë, policia zbuloi se ajo kishte një shkelje të jashtëzakonshme të lirimit me kusht.
Ajo u prangos dhe u vendos në pjesën e pasme të një automjeti patrullimi.
Një video virale live e postuar në mediat sociale tregoi bionden me rroba të zeza duke shikuar nga dritarja e ulëses së pasme gjysmë të ulur, duke u dukur sikur po shikonte për policë aty pranë.
Bystander video shows a woman escaping from custody through the open window of a police cruiser in Muskegon Heights, Michigan, on Saturday.
ABC Grand Rapids affiliate WZZM reported Monday that the suspect, who allegedly had an outstanding parole violation, was still at large. pic.twitter.com/2QZRAKflAi
— ABC News (@ABC) March 31, 2026
Më pas ajo doli nga dritarja me kokën lart me duart e prangosura pas shpine, uli këmbën dhe kërceu në rrugë, tregoi videoja.
Ndërsa gruaja u largua me vrap dhe u ngjit në një rrugë, kamera u drejtua nga oficerët që dukeshin sikur po kontrollonin një kamionetë të bardhë pranë dy makinave të policisë.
Një oficer preki xhamin e pasmë vetëm për të zbuluar se i arrestuari i tyre ishte arratisur - duke shkaktuar një kërkim.
Një banor raportoi më vonë të shtunën në mbrëmje se dikush ishte përpjekur të futej me forcë në shtëpinë e tyre rreth orës 4:20 pasdite.
Policia beson se gruaja që iku nga makina e patrullës është e dyshuar për futjen në shtëpi, që ndodhi më pak se një orë pasi ajo u arratis.
Gruaja tani përballet me akuza shtesë për arratisje nga një oficer policie dhe për krime të rënda, përveç shkeljes së lirimit me kusht, tha policia. /Telegrafi/
