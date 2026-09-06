Videoja e Yamalit me të dashurën e tij tërhoqi vëmendjen, ata shkëmbyen momente romantike në divan
Ylli i Barcelonës, Lamine Yamal dhe influencuesja Ines Garcia e shijojnë kohën së bashku, dhe çifti kohët e fundit udhëtoi me aeroplan privat në një udhëtim njëditor në Paris.
Ata gjithashtu ndanë foto nga udhëtimi në Instagram, ku treguan pak nga atmosfera në kryeqytetin francez. Në klipin e shkurtër, Yamal dhe Garcia janë të përqafuar në një divan, dhe influencuesi shkroi shkurtimisht krahas postimit: "24 orë në Paris".
Arratisja e tyre e shkurtër vjen në një kohë kur tifozët e Barcelonës janë të shqetësuar për shëndetin e Yamalit. Futbollisti i ri është një nga lojtarët kryesorë për klubin katalanas, prandaj çdo informacion në lidhje me dëmtimin e tij po ndiqet me vëmendje të veçantë.
Megjithatë, duket se Yamal vendosi ta shfrytëzojë kohën e lirë për të pushuar dhe për t’u shoqëruar. Çifti kaloi vetëm një ditë në Paris dhe videoja e tyre e përbashkët tërhoqi shpejt vëmendjen e ndjekësve në rrjetet sociale.
Yamal ka gëzuar statusin e njërit prej yjeve më të mëdhenj të rinj të futbollit në vitet e fundit, dhe interesi publik për jetën e tij private është rritur. Çdo lëvizje e tij jashtë fushës ndiqet pothuajse aq nga afër sa paraqitjet e tij me fanellën e Barcelonës.
Ndërsa Yamal dhe Garcia po shijojnë një pushim të shkurtër, pyetja më e rëndësishme për tifozët e klubit katalanas mbetet se kur futbollisti 19-vjeçar do të kthehet në fushë dhe do të jetë gati për sfida të reja.