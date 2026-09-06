Madalina Ghenea ndryshoi lojën në tapetin e kuq – pamja e saj nuk ngjante me paraqitjet e zakonshme
Madalina Ghenea tërhoqi sërish vëmendjen në Festivalin e Filmit në Venecia, por kësaj here jo me një fustan të tejdukshëm – zgjedhja e saj ishte krejt ndryshe
Një tjetër mbrëmje e Festivalit të Filmit në Venecia u shndërrua në një paradë magjepsëse të modës, ku yjet e ekranit garuan me njëri-tjetrin për të tërhequr vëmendjen në tapetin e kuq. Mes tyre, një emër ishte sërish në qendër të vëmendjes: Madalina Ghenea.
Aktorja dhe modelja rumune prej vitesh është e njohur për paraqitjet e saj të guximshme, veçanërisht për fustanet e tejdukshme dhe kombinimet që vështirë se kalojnë pa u fotografuar nga dhjetëra kamera.
Por këtë herë, ajo vendosi të ndryshojë rregullat e lojës.
Për premierën e filmit "Oasis: Don't Look Back in Anger", Ghenea u shfaq me një kostum të zi prej lëkure, një zgjedhje që ishte larg stilit provokues me të cilin publiku është mësuar ta shohë.
Veshja ndiqte linjat e trupit dhe theksonte figurën e saj të hollë, por pa kaluar në ekzagjerim. Pikërisht ky kontrast e bëri paraqitjen e saj edhe më interesante: në vend që të zgjidhte një veshje që zbulonte shumë, ajo tregoi se edhe një siluetë e mbuluar mund të jetë jashtëzakonisht tërheqëse, transmeton Telegrafi.
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Një ndryshim që nuk kaloi pa u vënë re
Në fakt, kjo ishte ajo që e bëri paraqitjen e Gheneas të veçantë. Kur një personazh i njohur për veshjet e guximshme shfaqet papritur më i përmbajtur, efekti mund të jetë edhe më i madh.
Kostumi i zi krijonte një pamje të fuqishme dhe elegante, ndërsa prerja e tij e theksuar e mbante në qendër siluetën e aktores.
Pjesën tjetër të stilimit ajo e mbajti në të njëjtën linjë. Grimi i theksuar i nxirrte në pah tiparet e fytyrës, ndërsa flokët e lëshuar i jepnin pamjes një ndjesi më të natyrshme dhe të pakujdesshme.
Takët e larta plotësonin kombinimin, duke i dhënë edhe më shumë elegancë siluetës.
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Kamerat ishin sërish aty për të
Fotografët e mediave ndërkombëtare nuk e humbën rastin për ta ndjekur çdo moment të paraqitjes së saj.
Ghenea i përshëndeti me një buzëqeshje të lehtë, përpara se të pozonte para kamerave me sigurinë e dikujt që e di shumë mirë se si funksionon tapeti i kuq.
Dhe, edhe pse këtë herë nuk zgjodhi një nga fustanet e saj të guximshme, rezultati ishte i njëjtë: Madalina Ghenea sërish u bë një nga emrat për të cilët u fol më shumë pas mbrëmjes në Venecia. /Telegrafi/