Veturat elektrike Skoda Enyaq dhe Elroq duke më atraktive me përditësime të reja
Skoda ka zbuluar një përditësim të vitit 2026 për Enyaq dhe Elroq, makinat e saj elektrike të segmentit C dhe D që shfaqen vazhdimisht ndër makinat elektrike më të shitura në Evropë.
Dyshja e rifreskuar do të jetë e disponueshme në tregjet evropiane nga mesi i këtij viti, me modelet në Mbretërinë e Bashkuar që vijnë në tremujorin e tretë.
Përmirësimi i vetëm teknik do të jetë kalimi në një kimi të re të baterisë në versionet me 60 shkurtime me specifika të ulëta të të dy modeleve, të cilat tani përdorin qeliza LFP.
Kjo do të sigurojë një jetëgjatësi edhe më të gjatë për baterinë dhe karikim më të qëndrueshëm dhe elastik – por nuk ka asnjë ndryshim në shifrën e rrezes WLTP.
Përditësimet e tjera përfshijnë miratimin e një ndërfaqe të re digjitale të bazuar në Android. Kjo përmban një ekran bazë të ridizajnuar me pllaka të reja dhe më shumë personalizim.
Ndryshimi kryesor është vendosja e funksioneve të kontrollit të klimës në të dyja anët e ekranit, dhe jo në një shirit në fund. Ndryshime të tjera përfshijnë mbështetjen e një çelësi të ri digjital, i cili mund të shkarkohet në telefonin e përdoruesit në vend të çelësit të zakonshëm të makinës, plus aplikacione të integruara si YouTube dhe Spotify.
Megjithatë, ndoshta avantazhi më i madh i sistemit të ri është integrimi i Google për hartat, me një funksion kërkimi Google të mbështetur plotësisht; ai përfshin gjithashtu vendndodhjet dhe të preferuarat tuaja të ruajtura kur identifikoheni me llogarinë tuaj Google. Tani është përfshirë edhe planifikimi inteligjent i rrugës nëpërmjet Google.
Për herë të parë në çdo model Skoda që përdor platformën MEB, ka edhe një ‘frunk’ të ri 22 litra. Për të përmirësuar qasjen, mbulesa e kapakut tani ka gjithashtu shirita gazi dhe zona e ruajtjes është e formuar për t'iu përshtatur kabllove të karikimit.
Një prizë e re elektrike 230 V në bagazh, plus një përshtatës i ri nga automjeti në ngarkesë dhe karikimi me shpejtësi më të lartë plotësojnë ndryshimet kryesore.
Çmimet për modelet e përditësuara ende nuk janë shpallur, por ne nuk presim shumë ndryshime në lidhje me makinat ekzistuese. Çmimet aktuale fillestare janë pak më pak se 38,000 euro për Elroq dhe 45,000 për Enyaq.