Në këtë skenë të bukur të perëndimit të diellit fshihet një gjirafë, por vetëm ata me sy shumë të mprehtë mund ta gjejnë brenda gjashtë sekondave.

Sipas mediave britanike, shumica e njerëzve e vërejnë menjëherë tendën në ilustrim, por shumë pak arrijnë të zbulojnë kafshën më të lartë në botë që është fshehur në pamje.

Kjo enigmë vizuale është një test i vërtetë për aftësitë tuaja të vëzhgimit, pasi duhet të garoni me kohën për ta gjetur gjirafën e fshehur.

Për të pasur sukses, duhet të keni një sy shumë të mprehtë dhe aftësi të shkëlqyera për të vënë re detajet.

