Vetëm ata me IQ të lartë mund ta gjejnë një gjirafë në më pak se 6 sekonda
Në këtë skenë të bukur të perëndimit të diellit fshihet një gjirafë, por vetëm ata me sy shumë të mprehtë mund ta gjejnë brenda gjashtë sekondave.
Sipas mediave britanike, shumica e njerëzve e vërejnë menjëherë tendën në ilustrim, por shumë pak arrijnë të zbulojnë kafshën më të lartë në botë që është fshehur në pamje.
Kjo enigmë vizuale është një test i vërtetë për aftësitë tuaja të vëzhgimit, pasi duhet të garoni me kohën për ta gjetur gjirafën e fshehur.
Për të pasur sukses, duhet të keni një sy shumë të mprehtë dhe aftësi të shkëlqyera për të vënë re detajet.
