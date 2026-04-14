Veprim i pazakontë i Paris Hilton - truproja i ruajti derën e tualetit të meshkujve në festivalin Coachella
Në festivalin e njohur "Coachella", ylli dhe biznesmenja Paris Hilton, është bërë pjesë e një situate të pazakontë për shkak të radhës së gjatë në tualetin e femrave.
Sipas raportimeve të mediave amerikane, Hilton ka vendosur të përdorë tualetin e meshkujve, ndërsa është shoqëruar nga truprojat e saj, të cilët kanë qëndruar jashtë derës për t’i siguruar privatësi.
Gjatë momentit, një burrë brenda tualetit ka bërë një koment ironik, por Hilton nuk është shqetësuar dhe ka vazhduar përdorimin e kabinës, ndërsa jashtë e prisnin bashkëshorti i saj Carter Reum dhe miqtë.
Ngjarja është komentuar gjerësisht në media si një shembull i mënyrës së veçantë me të cilën personazhet e famshëm lëvizin në evente të mëdha si "Coachella", ku masat e sigurisë dhe prania e truprojave janë të zakonshme për shkak të turmave të mëdha dhe vëmendjes së paparacëve.
Në raste të ngjashme, organizatorët dhe ekipet e sigurisë detyrohen të reagojnë shpejt për të siguruar privatësinë dhe komoditetin e personazheve publikë.
"Coachella" vazhdon të mbetet një nga festivalet më të mëdha muzikore në botë, ku përveç muzikës, shpesh bëhen virale edhe momentet e papritura që përfshijnë yjet pjesëmarrës. /Telegrafi/