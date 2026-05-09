Vendos goli i Michael Olise, Bayern Munichu triumfon ndaj Wolfsburgut
Bayern Munich ka shënuar fitore më shumë mund në udhëtim te Wolfsburg, në kuadër të xhiros së 33-të në Bundesliga.
“Bavarezzët” arkëtuan pikët e plota me rezultat minimal 0-1.
Bayerni e nisi fuqishëm për të rrezikuar me Tom Bischof, që ishte afër të shënonte një gol të bukur por traversa i shpëtoi vendasit.
Pastaj, kishin rastin e artë për të kaluar në epërsi por si rrallë herë – Harry Kane dështoi të shënonte nga pika e bardhë.
Heroi i Bayernit ishte Michael Olise që shënoi një supergol për ta lënë portierin plotësisht të shtangur (56’).
Kësisoj, Bayerni mbledh 86 pikë ndërsa Wolfsburg rrezikon seriozisht barazhin./Telegrafi/